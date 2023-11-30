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        Haberler Gündem Alaeddin Yavaşca Güzel Sanatlar Lisesi’nin taşınmasına veliler isyan etti

        Alaeddin Yavaşca Güzel Sanatlar Lisesi’nin taşınmasına veliler isyan etti

        İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Alaeddin Yavaşca Güzel Sanatlar Lisesi, öğrenci sayısının az olması gerekçe gösterilerek Kanarya'da bulunan Küçükçekmece Külliyesi'ne taşınmak gündeme gelince veliler isyan etti. Veliler okulun taşınacağı yerin bir cami yerleşkesi olmasından dolayı okula uygun olmadığını ifade ederken imza toplayıp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 11:45 Güncelleme: 30.11.2023 - 11:56
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        Alaeddin Yavaşca Güzel Sanatlar Lisesi'nin taşınmasına veliler isyan etti
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        İstanbul Küçükçekmece’de bulunan Alaeddin Yavaşca Güzel Sanatlar Lisesi, öğrenci sayısının az olması gerekçe gösterilerek Kanarya’da bulunan Küçükçekmece Külliyesi’ne taşınması gündeme geldi. Daha önce defalarca kez taşınmak zorunda bırakılan okulun velileri duruma tepkili.

        Veliler okulun taşınma kararına karşı imza toplayıp Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne verirken bir de durumu kamuoyuna duyurmak için basın açıklaması yaptı.

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        Veliler okulun taşınacağı yerin okula uygun olmadığını ve binanın cami ile aynı yerleşkede yer almasının camiyi kullanan insanlara saygısızlık olacağını söyledi.

        Okulun taşınacağı Küçükçekmece Külliyesi.
        Okulun taşınacağı Küçükçekmece Külliyesi.

        Veliler açıklamanın devamında şunları söyledi:

        “Bir tarafta cenaze merasimi yapılırken aynı avlunun içerisinde diğer binanın içerisinde müzik dersi nasıl işlenebilir? Okulumuz güzel sanatlar lisesidir ve dersler enstrümanlar eşliğinde işlenmektedir. Ayrıca bir tarafta müzik sesi, bir tarafta ezan sesi hiç uygun değildir. Bir müzik stüdyosu kurulması çok masraflı ve taşınma süreci de ayrı bir külfettir. Devleti bu külfete mecbur bırakmamak, öğrenci ve velileri mağdur etmemek gerekir. Bu okula özel yetenek sınavıyla öğrenci yerleşmektedir. Adrese yakınlık ve servis imkanlarını göz önünde bulundurursak okul tercihi yapan öğrenciler ve veliler çok mağdur edilmiş olur. Sınırlı kontenjan ve özel yetenekle bu okulları kazanan öğrencilerimizin eğitim hakları bu şekilde zedelenmemelidir. Öğrencilerimizin nitelikli, bilimsel, sanatsal eğitim alabilmeleri için okulumuza dokunma!”

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