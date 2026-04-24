        Alanya'da 17 yaşındaki sürücü kazada hayatını kaybetti

        Alanya'da 17 yaşındaki sürücü kazada hayatını kaybetti

        Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 13:23 Güncelleme:
        Genç motosikletli kazada can verdi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

        OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Kaza, dün gece saat 23.30 sıralarında Kestel Mahallesi Dim Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosikleti kullanan Berkay Başkan (17) kaza yaptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Berkay Başkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Motosiklette yolcu olarak bulunan M.K. (16) ise yaralı olarak Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

