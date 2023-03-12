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TFF 3. Lig 2. Grup'ta Ofspor deplasmanından dönen Alanya Kestelsporspor'un otobüsü sabah saat 05.30 sıralarında Ulaş Dinlenme Tesisleri'nin önünde kaza yaptı.

2'Sİ AĞIR 14 YARALI

Kestelsporlu futbolcuların bulunduğu otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpması sonucu yan yattı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından oyuncular, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk gelen bilgilere göre 2'si ağır 14 kişinin yaralandığı belirtildi.

BAŞKAN UĞUR'DAN AÇIKLAMA

Kulüp Başkanı Levent Uğur yaptığı açıklamada, “Çok talihsiz bir kaza yaşadık. Alanya’ya 2-3 kilometre kala Antalya havalimanından kafilemizi taşıyan otobüs devrildi. Yan yatan otobüs 100 metre kadar yerde sürüklendi. 14 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırıldılar. Futbolcularımızdan 2’sinin durumu ağır ve Antalya’ya gönderildi. Diğerlerinin tedavisi Alanya EA hastanesinde devam ediyor. Çok üzgünüz” dedi.