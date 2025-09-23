Alanya nerede? Alanya hangi şehirde, ilde, bölgede?
Alanya, Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinden biridir. Akdeniz'e kıyısıyla sıcak bir iklim koşuluna sahiptir. Göz alıcı mavi denizi, tarihi kalesi ve hareketli gece hayatıyla bilinir. Bu nedenle birçok kişi, her yıl yaz tatili için Alanya'yı tercih eder. Peki Alanya nerede? Hangi şehre bağlı?
Akdeniz’in incisi olarak bilinen Alanya, Antalya iline bağlı, sahilleri, kültürel mirası ve eşsiz doğal güzellikleri ile ünlü olan bir ilçedir. Burası, Roma döneminden kalma tarihi yapıları ile göze çarpmıştır. Bilhassa plajları ve yıl boyu süren güneşli iklimiyle göze çarpar. Alanya, yerli ve yabancı turistlerin favori tatil destinasyonlarında baş sıraya girmiştir.
ALANYA NEREDE?
Alanya nerede? Ülkemizin güney sahilinde yer alan bir konuma sahiptir. Antalya’ya bağlı olan ilçenin bölgede en büyük turizm merkezlerinden biri olması göze çarpar. Her yıl birçok aile tatil için burayı seçer.
ALANYA HANGİ ŞEHİRDE?
Alanya hangi şehirde? Antalya’dadır. Türkiye’de en büyük turizm şehirlerinden biri olan Antalya, aynı zamanda Akdeniz Bölgesi’nin turizm başkentidir. Bu şehirde en çok ziyaret edilen ilçelerin başında ise Alanya gelir.
ALANYA HANGİ İLDE?
Alanya hangi ilde? Antalya iline bağlı bir ilçe olan Alanya, şehrin en kalabalık ve en turistik ilçelerinde başta gelir. Burada çok sayıda otel ve pansiyon vardır.
ALANYA HANGİ BÖLGEDE?
Alanya hangi bölgede? Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi’nde konumlanan Alanya, bölgenin sıcak iklim karakteriyle özdeşleşmiştir. Bu nedenle özellikle yaz aylarında tatilciler buraya akın eder. Uzun plajları, masmavi denizi ve ve sıcak yapısıyla tatilcilerin vazgeçilmezidir.
ALANYA KONUMU NEDİR?
Alanya konumu nedir? Antalya şehir merkezine yaklaşık 135 km uzaklıkta bir konuma sahiptir. Akdeniz’in kıyısında yer alır. Doğusunda Gazipaşa, batısında Manavgat, kuzeyinde ise Toros Dağları vardır. Türkiye’de turizm açısından potansiyeli yüksek bir noktada konumlanır.
ALANYA HAKKINDA BİLGİLER