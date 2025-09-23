Alanya nerede? Alanya hangi şehirde, ilde, bölgede?

Akdeniz’in incisi olarak bilinen Alanya, Antalya iline bağlı, sahilleri, kültürel mirası ve eşsiz doğal güzellikleri ile ünlü olan bir ilçedir. Burası, Roma döneminden kalma tarihi yapıları ile göze çarpmıştır. Bilhassa plajları ve yıl boyu süren güneşli iklimiyle göze çarpar. Alanya, yerli ve yabancı turistlerin favori tatil destinasyonlarında baş sıraya girmiştir.

ALANYA NEREDE?

Alanya nerede? Ülkemizin güney sahilinde yer alan bir konuma sahiptir. Antalya’ya bağlı olan ilçenin bölgede en büyük turizm merkezlerinden biri olması göze çarpar. Her yıl birçok aile tatil için burayı seçer.

ALANYA HANGİ ŞEHİRDE?

Alanya hangi şehirde? Antalya’dadır. Türkiye’de en büyük turizm şehirlerinden biri olan Antalya, aynı zamanda Akdeniz Bölgesi’nin turizm başkentidir. Bu şehirde en çok ziyaret edilen ilçelerin başında ise Alanya gelir.

ALANYA HANGİ İLDE?

Alanya hangi ilde? Antalya iline bağlı bir ilçe olan Alanya, şehrin en kalabalık ve en turistik ilçelerinde başta gelir. Burada çok sayıda otel ve pansiyon vardır.