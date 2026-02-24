Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer Alanya Ultra Trail 27–28 Mart’ta koşulacak - Diğer Haberleri

        Alanya Ultra Trail 27–28 Mart’ta koşulacak

        Alanya Ultra Trail, 27–28 Mart 2026 tarihlerinde Alanya'da koşulacak. Cleopatra Plajı'ndan deniz seviyesinde başlayacak parkurlar, Akdeniz kıyılarından Toroslar'ın teknik ve zorlu yamaçlarına uzanacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 17:22 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanya Ultra Trail 27–28 Mart'ta koşulacak

        Toplam 3 bin 905 metrelik yükseklik kazanımıyla dikkat çeken organizasyon, sıfır noktasından başlayarak yüksek irtifaya ulaşan yapısıyla sporculara fiziksel ve zihinsel açıdan zorlu bir deneyim sunacak.

        Dağ koşusunda Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan milli atlet Ahmet Arslan tarafından 2017 yılında hayata geçirilen organizasyon, kısa sürede Türkiye’nin önemli dağ koşusu etkinliklerinden biri haline geldi. Cleopatra Plajı’ndan start alan yarış, irtifa kazandıkça değişen iklim koşulları ve teknik parkurlarıyla katılımcılara aynı gün içinde farklı doğa şartlarını yaşatacak.

        2026 organizasyonu 'Tradition to Trail' mottosuyla düzenlenecek. Akdeniz kıyılarından Toroslar’a uzanan rotalar, geçmişte Yörük göç yolları ve kervan güzergahları olarak kullanılırken, bugün ultra trail parkurlarına ev sahipliği yapacak. Koşucular parkur boyunca yalnızca irtifa kazanmayacak, aynı zamanda bölgenin kültürel izlerini de takip edecek.

        REKLAM

        Uluslararası takvimde yer alan yarış, UTMB Index kapsamında değerlendirilirken, International Trail Running Association (ITRA) puanı da verecek.

        Alanya Ultra Trail kapsamında beş farklı parkur yer alacak. Bu parkurlar şu şekilde:

        68K Alanya Ultra Trail (3.905 m+),

        42K Taurus Mountain Trail (2.130 m+),

        27K Keykubat Mountain Run (1.598 m+),

        18K Cleopatra Short Trail (864 m+)

        5K Alanya Castle Run (375 m+) (2026’da ilk kez)

        Parkurlar, Alanya Kalesi, Kızılkule, Tersane ve tarihi kervan yolları gibi simgesel noktalardan geçecek.

        İki güne yayılan program kapsamında 27 Mart 2026 Cuma günü Cleopatra Plajı’ndaki Abdurrahman Alaettinoğlu Parkı’nda fuar alanı kurulacak ve yarış kiti dağıtımı yapılacak. 28 Mart 2026 Cumartesi günü ise sabah saatlerinde verilecek startın ardından gün boyunca farklı parkurlarda yarışlar koşulacak. Organizasyon, ödül törenleri ve etkinliklerle akşam saatlerine kadar sürecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        "İddianameye ölüme terk de konmalı"

        İstanbul Eyüsultan'da 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un çarptığı Murat Aci hayatını kaybetmişti. Sürücünün annesi Eylem Tok ve babası Bülent Cihantimur hakkında yardım suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İddianameyi Habertürk'e değerlendiren Murat Aci'nin babası Özer Aci, "İddianameye ölüme terk de ko...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde
        "Meclis sorumluluğu yerine getirdi"
        "Meclis sorumluluğu yerine getirdi"
        Çinli iş insanını bu kadın ölüme götürdü!
        Çinli iş insanını bu kadın ölüme götürdü!
        'Adem Amca'ya sürpriz! Yaren yok, Nazlı yuvada
        'Adem Amca'ya sürpriz! Yaren yok, Nazlı yuvada
        Tam 20 km sürüklendi! Kaputtaki dehşeti anlattı!
        Tam 20 km sürüklendi! Kaputtaki dehşeti anlattı!
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi
        Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi
        Ramazan Günlüğü 6. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 6. Bölüm
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Fenerbahçe'den 4 futbolcu için sakatlık açıklaması!
        Fenerbahçe'den 4 futbolcu için sakatlık açıklaması!
        Anne ile yavrusunu ölümsüzleştirdi! Birinci seçildi
        Anne ile yavrusunu ölümsüzleştirdi! Birinci seçildi
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        İngiltere'de kadavradan rahimle ilk doğum
        İngiltere'de kadavradan rahimle ilk doğum
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!