Alanya Ultra Trail 27–28 Mart’ta koşulacak
Alanya Ultra Trail, 27–28 Mart 2026 tarihlerinde Alanya'da koşulacak. Cleopatra Plajı'ndan deniz seviyesinde başlayacak parkurlar, Akdeniz kıyılarından Toroslar'ın teknik ve zorlu yamaçlarına uzanacak.
Toplam 3 bin 905 metrelik yükseklik kazanımıyla dikkat çeken organizasyon, sıfır noktasından başlayarak yüksek irtifaya ulaşan yapısıyla sporculara fiziksel ve zihinsel açıdan zorlu bir deneyim sunacak.
Dağ koşusunda Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan milli atlet Ahmet Arslan tarafından 2017 yılında hayata geçirilen organizasyon, kısa sürede Türkiye’nin önemli dağ koşusu etkinliklerinden biri haline geldi. Cleopatra Plajı’ndan start alan yarış, irtifa kazandıkça değişen iklim koşulları ve teknik parkurlarıyla katılımcılara aynı gün içinde farklı doğa şartlarını yaşatacak.
2026 organizasyonu 'Tradition to Trail' mottosuyla düzenlenecek. Akdeniz kıyılarından Toroslar’a uzanan rotalar, geçmişte Yörük göç yolları ve kervan güzergahları olarak kullanılırken, bugün ultra trail parkurlarına ev sahipliği yapacak. Koşucular parkur boyunca yalnızca irtifa kazanmayacak, aynı zamanda bölgenin kültürel izlerini de takip edecek.
Uluslararası takvimde yer alan yarış, UTMB Index kapsamında değerlendirilirken, International Trail Running Association (ITRA) puanı da verecek.
Alanya Ultra Trail kapsamında beş farklı parkur yer alacak. Bu parkurlar şu şekilde:
68K Alanya Ultra Trail (3.905 m+),
42K Taurus Mountain Trail (2.130 m+),
27K Keykubat Mountain Run (1.598 m+),
18K Cleopatra Short Trail (864 m+)
5K Alanya Castle Run (375 m+) (2026’da ilk kez)
Parkurlar, Alanya Kalesi, Kızılkule, Tersane ve tarihi kervan yolları gibi simgesel noktalardan geçecek.
İki güne yayılan program kapsamında 27 Mart 2026 Cuma günü Cleopatra Plajı’ndaki Abdurrahman Alaettinoğlu Parkı’nda fuar alanı kurulacak ve yarış kiti dağıtımı yapılacak. 28 Mart 2026 Cumartesi günü ise sabah saatlerinde verilecek startın ardından gün boyunca farklı parkurlarda yarışlar koşulacak. Organizasyon, ödül törenleri ve etkinliklerle akşam saatlerine kadar sürecek.