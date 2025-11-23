Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Alanyaspor: 1 - Kasımpaşa: 2 | MAÇ SONUCU - Kasımpaşa Haberleri

        Alanyaspor: 1 - Kasımpaşa: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. 2. yarıda Habib Gueye'nin kaydettiği gollerle 1-0'den geri dönen ve 5 maç sonra kazanan Kasımpaşa, puanını 13'e yükseltti. Alanyaspor ise haftayı 15 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2025 - 19:24 Güncelleme: 23.11.2025 - 19:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kasımpaşa, Habib Gueye'yle geri döndü!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu'nda kazanan 2-1'lik skorla Kasımpaşa oldu.

        Konuk ekibe 1-0 gerideyken galibiyeti getiren golleri 48 ve 52. dakikalarda Habib Gueye atarken, ev sahibinin tek golünü ise 45+2. dakikada Ui-jo Hwang kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte 5 maçlık galibiyet hasretine son veren Kasımpaşa puanını 13'e çıkarırken, Alanyaspor ise 15 puanda kaldı.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Alanyaspor, Samsunspor'a konuk olacak. Kasımpaşa, Başakşehir'i ağırlayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        11’inci dakikada Alanyaspor’un sol taraftan gelişen atağında Hagi'nin ceza sahasına gönderdiği ortada Kasımpaşa’nın oyuncu Slazai, Meschack'tan önce araya girerek topu dışarı gönderdi.

        27’nci dakikada Kasımpaşa’nın sağ taraftan gelişen atağında Cafu’nun ara pasıyla topla buluşan Gueye’nin şutunda Alanyaspor’un file bekçisi Ertuğrul Taşkıran iki hamlede topun sahibi oldu.

        32’nci dakikada Kasımpaşa’nın sağ taraftan gelişen atağında Ben Ouanes’in ceza sahası içerisine gönderdiği ortada Gueye’nin kafa vuruşunda top direğin dibinden az farkla dışarı çıktı.

        45+2’nci dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ taraftan Hadergjonaj'ın kullandığı uzun taç atışında Kasımpaşa’nın savunmasının arkasına sarkan Hwang, Szalai'den sıyrılarak şutunu attı. Hwang’ın şutunda top fileleri havalandırdı: 1-0.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Alanyaspor üstünlüğüyle geçildi.

        48’inci dakikada Kasımpaşa eşitliği sağladı. Sağ taraftan gelişen atakta Winck'in ön direğe gönderdiği pasla topla buluşan Gueye'nin vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

        52’nci dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sağ taraftan Cafu kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahası içerisine gönderirken topla buluşan Gueye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluştu: 1-2.

        62’nci dakikada Alanyaspor'un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Hagi'nin ceza sahası içerisine gönderdiği topa yükselen Lima'nın kafa vuruşu direğin yanından dışarı çıktı.

        90+1'inci dakikada Kasımpaşa'nın sağ taraftan gerçekleşen atağından Diabete’nin ceza sahasına gönderdiği pasla topla buluşan Fall’ın şutu üstten dışarı çıktı.

        Mücadele 2-1 Kasımpaşa’nın galibiyetiyle sonuçlandı.

        STAT: Alanya Oba Stadyumu

        HAKEMLER: Yiğit Arslan, Murat Tuğberk Curbay, Ali Can Alp

        CORENDON ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti (Dk. 87 Güven Yalçın), Ümit Akdağ, Hadergjonaj (Dk. 75 İbrahim Kaya), Makouta, Maestro (Dk. 74 Janvier), Ruan, Hwang (Dk. 87 Ogundu), Hagi, Meschack (Dk. 75 Mounie)

        KASIMPAŞA: Gianniotis, Winck, Arous, Opoku, Szalai (Dk. 46 Diabate), Emre Taşdemir (Dk. 20 Frimpong), Ben Ouanes (Dk. 82 Kubilay Kanatsızkuş), Baldursson, Cafu (Dk. 82 Cem Üstündağ), Fall, Gueye (Dk. 90+4 Espinoza)

        GOLLER: Dk. 45+2 Hwang (Alanyaspor) – Dk. 48 ve Dk. 52 Gueye (Kasımpaşa)

        SARI KARTLAR: Maestro (Alanyaspor) – Cafu, Espinoza (Kasımpaşa)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Çin'den Janponya'ya: Kırmızı çizgiyi aştı
        Çin'den Janponya'ya: Kırmızı çizgiyi aştı
        Sıcaklıklar düşüyor! İstanbul'a çok az da olsa yağmur geliyor!
        Sıcaklıklar düşüyor! İstanbul'a çok az da olsa yağmur geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde
        İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı!
        İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Netanyahu'da ateşkese rağmen Gazze saldırı tehdidi
        Netanyahu'da ateşkese rağmen Gazze saldırı tehdidi
        Spor yaparken yaşanan ölümlerin sebebi ne?
        Spor yaparken yaşanan ölümlerin sebebi ne?
        "Hakkımı yediler"
        "Hakkımı yediler"
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        "Geçiş süreci hukukunun aşamaları"
        "Geçiş süreci hukukunun aşamaları"
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Artık herkesi korkutuyor
        Artık herkesi korkutuyor
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı