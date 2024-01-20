Alanyaspor: 2 -Çaykur Rizespor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 2-1'lik skorla Alanyaspor kazandı.
Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 69'da Efecan Karaca ve 90+1. dakikada Pione Sisto attı. Çaykur Rizespor'un tek golünü ise 51. dakikada Dal Varesanovic attı.
Bu sonucun ardından Alanyaspor ligde 3 maç sonra galip gelerek puanını 25'e yükseltti, Çaykur Rizespor ise 32 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
51. dakikada sol kanattan gelişen atakta Hojer ceza sahası içine girerek pasını aktardı. Kale önünde yakın mesafeden topu alanVerasanovic’in vuruşu ağlarla buluştu. 0-1
69. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Efecan Karaca ceza sahsı içinde sol ayağıyla sert vurdu meşin yuvarlak direkten sahaya döndü.
70. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Leroy Fer kafayla vurdu topu kaleci Gökhan kurtardı, devam eden pozisyonda Efecan boşta kalan topu yakın mesafeden ağlara gönderdi. Yaklaşık 10 dakikalık VAR incelemesinin ardından gol geçerlilik kazandı. 1-1
81. dakikada Shelvey’in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta boşta kalan topa Mocsi’nin ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
90. dakikada sol kanattan gelişen atakta Sisto ceza sahası dışı sol çaprazından uzak direğe sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Bilal Gölen
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Florent Hadergjonaj, Miguel Lima, Fidan Aliti, Jure Balkovec, Leroy Fer, Joao Novais (Fatih Aksoy dk. 90+9), Oğuz Aydın, Efecan Karaca (Furkan Bayır dk. 90+6), Yusuf Özdemir (Sisto dk. 64), Cordova (Janvier dk. 64)
Yedekler: Yusuf Karagöz, Emirhan Çavuş, Eren Altıntaş, Carlos Eduardo, Muhammet Ali Apaydın, Yunus Bahadır
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Attila Mosci, Emirhan Topçu, Hojer, Mithat Pala (Faye dk. 90+3), Shelvey, Benhur Keser (Gustavo dk. 68), Varesanovic (Oscar dk. 85), Altın Zeqiri (Minchev dk. 90+3), Julian Gaich
Yedekler: Tarık Çetin, Zafer Görgen, Halil İbrahim Pehliban, Anıl Yaşar, Oumar Diouf, Eray Korkmaz, Yankov Minchev
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Efecan Karaca (dk. 70), Sisto (dk. 90) (Alanyaspor), Varesanovic (dk. 51) (Rizespor)
Sarı kartlar: Novais, Aliti, Fer, Balkovec (Alanyaspor)