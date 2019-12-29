Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Mücadelede gol perdesini 8. dakikada harika bir golle Konyaspor'dan Daci açarken Alanyaspor'da Papiss Cisse 35. dakikada skoru eşitledi.

Mücadelede son anlar oynanırken bir kez daha sahne alan Cisse 90+5'te Junior Fernandes'in açtığı ortaya yaptığı kafa vuruşuyla Alanyaspor'a üstünlüğü getirdi.

Bu sonucun ardından Alanyaspor ligin ilk devresini 29 puanla kaparken Konyaspor 17 hafta sonunda 15 puanda küme düşme potasının bir basamak yukarısında tamamladı. Öte yandan yeşil-beyazlılar, ligde oynadığı son 10 maçta galibiyet elde edemedi.

MAÇIN DAKİKALARI

8. dakikada Farouk Miya sağ kanattan seri şekilde çizgiye indi. Ceza sahası içindeki Erdon Daci'ye yerden pasını genç oyuncu iyi değerlendirdi ve golünü atmayı başardı. Konyaspor, bu golle 1-0 öne geçti.

17. dakikada sağ kanattan yapılan ortayı Efecan kafayla Cisse'ye indirdi. Senegalli oyuncunun vuruşunu Serkan Kırıntılı kontrol etmeyi başardı.

20. dakikada Alanyaspor Salih Uçan'la korner kullandı. Ancak Konyaspor savunması dikkatli. Pozisyonun devamında Welinton ceza sahasına ortasını açtı ancak top direkt olarak auta çıktı.

35. dakikada kullanılan kornerde Caulker kafayla indirdi, arka direkte Papiss Demba Cisse topu filelerle buluşturdu. Alanyaspor 1-1'lik eşitliği yakaladı.

İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

45. dakikada Alanyaspor tehlikeli geldi. Bakesetas'ın ceza sahası dışından içeriye orta şut karışımı vuruşunu kaleci Serkan Kırıntılı çelmeyi başardı.

65. dakikada Alanyaspor Djalma ile bir kez daha geldi. Angolalı oyuncunun ortasını Konyaspor savunması uzaklaştırdı.

69. dakikada Konyaspor'da Milosevic sağ kanattan topu sürükledi. Ceza sahasına giren Bosna Hersekli oyuncunun sert vuruşu üstten auta çıktı.

80. dakikada Efecan sağ kanattan ceza sahası içine ortasını açtı, kafayı Papiss Cisse vurdu. Kaleciden seken top direkten dönerken Selim Ay pozisyonu uzaklaştırdı.

86. dakikada Konyaspor tehlikeli geldi! Alper Uludağ sol kanattan topu sürükledi, ceza sahası içinde müsait durumda iki takım arkadaşı vardı. Ancak Alper'in ortasını Alanyaspor savunması kornere çalmeyi başardı.

90+5. dakikada Alanyaspor aradığı golü Cisse ile buldu. Junior Fernandes'in ortasına dokunan Cisse, topu filelere gönderdi.