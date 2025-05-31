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        Alanyaspor: 2 - Sivasspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Alanyaspor, evinde Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Enes Keskin ve Arda Usluoğlu'nun golleriyle kazanan Alanyaspor, sezonu 45 puanla 13. sırada bitirdi. Küme düşmesi kesinleşen Sivasspor ise sezonu 35 puanla 17. sırada tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2025 - 20:52 Güncelleme: 31.05.2025 - 20:52
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        Alanyaspor üç puanı iki golle aldı!
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        Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Alanyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. GAIN Park'ta oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Alanyaspor oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 33'te Enes Keskin ve 66. dakikada Arda Usluoğlu attı.

        Bu sonucun ardından Alanyaspor sezonu maç fazlasıyla 45 puanla 13. sırada tamamlarken, Süper Lig'e veda eden Sivasspor ise 35 puanla 17. sırada kapattı.

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