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Alanyaspor - Galatasaray: 1-2 (MAÇ SONUCU)

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda konuk olduğu Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Sarı-kırmızılılara turu getiren golleri Nelsson ve Mertens kaydetti.

Alanyaspor - Galatasaray: 1-2 (MAÇ SONUCU)
HABERTURK.COM / Ajanslar

Süper Lig lideri Galatasaray, kupada da yoluna doludizgin devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, son 16 turunda konuk olduğu Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.

Galatasaray'a turu getiren golleri 16. dakikada Victor Nelsson ile 38. dakikada Dries Mertens kaydetti.

Alanyaspor'un maçtaki tek golünü 67. dakikada Cavaleiro attı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Emin Bayram’ın hatalı pasını kapan Lusamba, topu Eduardo’ya verdi. Kaleci Okan’ın elinden kaçırdığı topu kapan Eduardo’nun şutu auta çıktı.

4. dakikada Galatasaray savunmasından topu çalan Lusamba, topu Eduardo’ya aktardı. Eduardo’nun ceza sahası dışından çektiği şut üst direkten döndü.

13. dakikada Eduardo’nun savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Efecan Karaca, kaleci Okan ile karşı karşıya kaldı. Efecan’ın şutunda kaleci Okan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

16. dakikada Galatasaray’ın sağ kanatta kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Mertens, ceza sahası içine orta açtı. Düzgün bir kafa vuruşu yapan Nelsson fileleri havalandırdı: 0-1

38. dakikada Berkan Kutlu Alanyaspor savunmasından kaptığı topu Mertens’e aktardı. Ceza sahasına doğru yönelen Mertens’in uzak mesafeden şutu filelerle buluştu: 0-2

49. dakikada ceza sahası içinde Efecan Karaca’nın pasıyla Eduardo topu gerisindeki Umut Güneş’e verdi. Ceza sahası dışından Umut Güneş’in sert şutu az farkla auta gitti.

67. dakikada Balkovec’in sağ kanata doğru uzun pasıyla Candeias buluştu. Candeias’ın pasıyla buluşan Cavaleiro meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2

79. dakikada Yunus Akgün’ün pasıyla buluşan Barış Alper Yılmaz’ın sert şutunu kaleci Runarsson taça çeldi.

81. dakikada Candeias’ın ortasında Ahmed Hassan’ın vuruşunu kaleci Okan Kocuk kornere çeldi.

89. dakikada Lusamba’nın ceza sahası içine açtığı ortada savunmadan seken topa Oğuz Aydın vole ile vururken meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

90+10. dakikada Van Aanhlot’un ceza sahası içine pasını Balkovec kornere çeldi.

Stat: Kırbıyık Holding

Hakemler: Volkan Bayarslan, Ekrem Kan, Samet Çiçek

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Furkan Bayır, Fatih Aksoy (Dk. 46 Leroy Fer), Balkovec, Umut Güneş, Lusamba, Yusuf Özdemir, Efkan Bekiroğlu (Dk. 76 Ahmed Hassan), Zinedine Ferhat (Dk. 60 Candeias), Efecan Karaca (Dk. 60 Cavaleiro), Eduardo (Dk. 60 Oğuz Aydın)

Galatasaray: Okan Kocuk, Dubois, Nelsson, Emin Bayram, Emre Taşdemir (Dk. 86 Abdülkerim Bardakcı), Berkan Kutlu, Midtsjö (Dk. 86 Van Aanholt) Rashica (Dk. 73 Barış Alper Yılmaz), Mertens (Dk. 73 Torreira), Yunus Akgün, Gomis (Dk. 64 Icardi )

Goller: Dk. 16 Nelsson, Dk. 38 Mertens (Galatasaray), Dk. 67 Cavaleiro (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 44 Eduardo (Corendon Alanyaspor), Dk. 84 Dubois, Dk. 90 Okan Kocuk (Galatasaray)

YENİLMEZLİK SERİSİ 13 MAÇA ÇIKTI!

Kupada Alanyaspor engelini 2-1'lik skorla geçen Galatasaray, resmi maçlarda 3 aydır mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılıların resmi müsabakalardaki yenilmezlik serisi 13 maça çıktı.

Galatasaray, son olarak 15 Ekim 2022 tarihinde Kayserispor'a 2-1 mağlup olmuştu. O tarihten bu yana yenilgi yüzü görmeyen Cimbom, son 9 maçını ise kazanmayı başardı.

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