Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelirken ev sahibi 8. dakikada Papiss Cisse ile bir gol buldu. Ceza sahasının sağından Baiano'nun açtığı ortaya Ozan Tufan hareketlendi ve top Kasımpaşa savunmasından sekerek Papiss Cisse'nin önünde kaldı. Cisse topu tamamladı ancak hakem Abdülkadir Bitigen, yardımcısının uyarısıyla golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

Scuffet'ye oyunu başlatmamasını söyleyen Bitigen, VAR incelemesi sonrasında pozisyonun ofsayt olmadığı şeklinde görüş belirtti ve Alanyaspor'un golünü verdi. Bitigen'in bu kararı tartışma yarattı.