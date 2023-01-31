Süper Lig'de Alanyaspor ile Sivasspor, 22. haftanın açılış maçında karşı karşıya geldi.
Ligde alt sıralarda yer alan Sivasspor, rakibini 3-0 mağlup ederek maç fazlasıyla düşme hattından kurtuldu.
Yiğidolar'a Alanya'da üç puanı getiren golleri 32 ve 45+2'de Yatabare ile 50. dakikada Gradel kaydetti.
Sivasspor bu sonuçla puanını 21'e çıkarırken, üç maçtır kazanamayan Alanyaspor ise 25 puanda kaldı.
Stat: Kırbıyık Holding
Hakemler: Yiğit Arslan, Samet Çavuş, Mustafa Savranlar
Corendon Alanyaspor: Runarsson, Pereira (Dk. 56 Yusuf Özdemir), Leroy Fer, Rassoul (Dk. 56 Fatih Aksoy), Balkovec, Umut Güneş, Doumbia (Dk. 69 Lusamba), Efecan Karaca, Efkan Bekiroğlu (Dk. 56 Cavaleiro), Zinedine Ferhat (Dk. 69 Candeias), Ahmed Hassan
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Charisis, Cofie, Hakan Arslan (Dk. 74 Robin Yalçın), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 74 Alonso), Gradel (Dk. 85 Ziya Erdal), Yatabare (Dk. 62 Caidedo)
Goller: Dk. 32 ve 45+1 Yatabare, Dk. 50 Gradel (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 52 Rassoul, Dk. 55 Doumbia (Corendon Alanyaspor), Dk. 76 Robin Yalçın, Dk. 90+5 Cofie (Demir Grup Sivasspor)
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