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LİGDE 13. KEZ RAKİPLER

Alanyaspor ile Trabzonspor, ligde 13. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında daha önce oynanan 12 maçta turuncu-yeşillilerin, bordo-mavili takım karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 5 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise rakibini 3 kez mağlup etti. Taraflar, 4 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu maçlarda Alanyaspor 18 gol atarken, bordo-mavililer ise 15 gol kaydetti.