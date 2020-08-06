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Alanyaspor'un en istikrarlısı Marafona

Süper Lig'i 5. sırada bitiren turuncu-yeşilli ekipte Portekizli file bekçisi Marafona, 33 maçta 2 bin 970 dakikayla en fazla süre alan oyuncu oldu. Papiss Cisse, attığı 22 golle takımda sezonun en skorer oyuncusu olarak dikkati çekti. Turuncu-yeşillilerde, sezon boyunca toplam 69 sarı ve 3 kırmızı kart görülürken, Fabrice N'Sakala 5 sarı ve 2 kırmızı kartla sezonun "en hırçın" oyuncusu durumuna düştü

Alanyaspor

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu 5. sırada bitiren Aytemiz Alanyaspor'da en istikrarlı futbolcu Jose Marafona olurken, Papiss Cisse attığı gollerle, Fabrice N'Sakala ise gördüğü kartlarla dikkati çekti.

Turuncu-yeşilli takımda tamamlanan sezonda 25 oyuncu süre şansı buldu. Söz konusu futbolcular arasında en fazla süreyi ise Portekizli file bekçisi Marafona aldı. Sezon boyunca bir maç eksikle 33 karşılaşmaya çıkan Marafona, 2 bin 970 dakika sahada kaldı.

Süper Lig'de sezonda en çok süre alan 15 futbolcu arasında da 6. sırada yer alan Marafona'yı, forvet oyuncusu Anastasios Bakasetas takip etti. Yunan futbolcu, Alanyaspor formasıyla 34 karşılaşmada 2 bin 834 dakika forma giydi.

Senegalli golcü Papiss Cisse ise 32 karşılaşmada 2 bin 738 dakika süre bulurken, Efecan Karaca 33 maçta 2 bin 578 dakika oynadı.

CISSE EN GOLCÜSÜ

Aytemiz Alanyaspor'da Cisse, sezonun en golcü oyuncusu olarak dikkati çekti.

Alanyaspor formasıyla rakip fileleri 22 kez havalandırmayı başaran Cisse, gol krallığında da ikinci sırada yer aldı.

Turuncu-yeşillilerde, Bakasetas ise attığı 10 golle takımının en golcü ikinci oyuncusu oldu.

Junior Fernandes de sezonu 9 golle tamamladı.

N'SAKALA TAKIMIN EN HIRÇINI

Turuncu-yeşillilerde, sezon boyunca toplam 69 sarı ve 3 kırmızı kart görülürken, sezonun "en hırçın" oyuncusu olarak Fabrice N'Sakala dikkati çekti.

N'Sakala, 29 maçta 5 sarı ve 2 kez kırmızı kart gördü.

Ceyhun Gülselam 2019-2020 sezonunda 12 defa sarı kartla cezalandırıldı.

FUTBOLCULARIN PERFORMANSI

Bu sezon Süper Lig'de forma giyen Aytemiz Alanyaspor futbolcuları ve performansları şöyle:

FutbolcuMaçDakikaGolKırmızı kartSarı kart
Jose Marafona332970001
Anastasios Bakasetas3428341004
Papiss Cisse3227382205
Efecan Karaca332578203
Fabrice N'Sakala292572025
Steven Caulker292530103
Ceyhun Gülselam3121323012
Manolis Siopis272130006
Welinton232037209
Junior Fernandes301869912
Georgios Tzavellas181490103
Salih Uçan261298103
Onur Bulut231234302
Juanfran Moreno131070002
Djalma Campos221039401
Baiano11889004
Yacine Bammou18622201
Musa Çağıran17506000
Kaan Kanak5450002
Emircan Altıntaş8227001
Mustafa Pektemek12204100
Cenk Gönen190000
Lokman Gör190000
Umut Güneş310000
Tayfur Güngör14000
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