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Alapala Turquality Marka Destek Programına kabul edildi

Değirmen teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren Alapala, devlet destekli markalaşma programı olan Turquality’nin Marka Destek Programına kabul edildiğini bildirdi

Alpala
HABERTURK.COM

Dünya değirmen teknolojileri sektörünün ilk iki markasından biri olan, “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı” arasında yer alan ve üretiminin yüzde 95’ini ihraç eden Alapala Grup, “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi” amacıyla oluşturulmuş Turquality Marka Destek Programına kabul edildiğini bildirdi.

Sektöründe, Turquality Marka Destek Programı’na kabul edilen ilk firma olan Alapala’nın küresel bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyeceğini vurgulayan Alapala Grup CEO’su Görkem Alapala, "1954 yılında Çorum’da başlayan hikâyemizle bugün, değirmen teknolojileri sektörünün dünya çapındaki en büyük iki firmasından biri olduk. Almanya, Fransa, İtalya ve ABD gibi gelişmiş sanayi ülkeleri dâhil, dört kıtada 120’den fazla ülkede 650’den fazla anahtar teslim fabrika kurduk. Turquality Marka Destek programına kabul edilmek bizler için çok büyük bir gurur. Ülkemizin önemli markalarını tüm dünyaya tanıtmak için çalışmalarını sürdüren ve devletimizin desteği ile oluşturulan ilk ve tek markalaşma programı olan Turquality ile uluslararası alanda daha güçlü adımlar atacağımıza ve ülke ekonomisi için büyük katkılar sağlayacağımıza inanıyoruz" dedi.

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