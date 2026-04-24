Alarm yoktu ama sabahlar kaçmıyordu! Çalar saat icat edilmeden önce insanlar nasıl tam vaktinde uyanıyordu?

DOĞANIN ALARMI: BEDENİMİZ ASLINDA KENDİ SAATİNE SAHİP

Çalar saatlerinden çok önce insanlar, vücutlarının doğal ritmiyle uyanıyordu. Gün ışığına göre şekillenen bu düzen, bugün ‘’sirkadiyen ritim’’ olarak biliniyor.

Uzmanlara göre, uyanma sürecini iki mekanizma yönetiyor: uyku baskısı (homeostaz) ve sirkadiyen ritim. Ne kadar uzun süre uyanık kalırsanız, uyku ihtiyacı o kadar artıyor. Uyku sırasında bu baskı azalıyor ve sabah artan ışık, vücuda ‘’uyan’’ sinyali veriyor.

Bu yüzden sanayi öncesi toplumlarda insanlar çoğunlukla güneş doğarken uyanıyor, yapay ışığın az olması sayesinde daha düzenli bir uyku döngüsü yaşıyordu.

Görsel kaynak: iStock