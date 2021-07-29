Alaska'da 8.2 büyüklüğünde deprem!

HABERTURK.COM / Ajanslar

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Alaska açıklarında 8,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yaklaşık 47 kilometre derinlikte oluşan depremin merkez üssünün, Perryville'in 91 kilometre açığı olduğu belirtildi.

USGS'nin büyüklüğünü 8,2 olarak açıkladığı depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Bölgenin, çok şiddetli depremin ardından 6,2 ve 5,6 büyüklüklerinde artçı depremlerle sarsıldığı bildirildi.

Depremde can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan ABD Tsunami Uyarı Sistemi, depremin 8.1 büyüklüğünde olduğunu ifade etti.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) depremin 8.0 büyüklüğünde olduğunu ve derinliğinin 10 km olarak tahmin edildiğini aktardı.