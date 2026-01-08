Albano Carrisi: Türkiye benim için çok özel

Türkiye ziyareti kapsamında açıklamalarda bulunan İtalyan şarkıcı ve söz yazarı Albano Carrisi, yaptığı açıklamalarda Türkiye'yi derin bir kültür, tarih ve duygu coğrafyası olarak tanımladı. Sanatçı, geçmiş Türkiye ziyaretlerine atıfta bulunarak, her gelişinde büyük bir ilgi ve samimiyetle karşılandığını belirtti.

Albano Carrisi, Türk dinleyicilerle kurduğu bağın müzik aracılığıyla daha da güçlendiğini ifade ederek; "Şarkılarımı Türkiye'de söylerken, kelimelerden çok duygular konuşuyor. Bu bağ, bir sanatçı için tarif edilemez bir değere sahip" dedi.

Albona Carrisi, 1985 ve 1987'de Uluslararası Çeşme Müzik Festivali'ne 'Guest star' olarak katıldığını, Türkiye ile müzikal bağının bu yıllara dayandığını hatırlattı. Şarkıcı, Anadolu'nun çok katmanlı tarih ve kültür mirasının kendisini derinden etkilediğine belirterek; "Türkiye, Doğu ile Batı'nın buluştuğu eşsiz bir ülke. Bu çeşitlilik sanata, müziğe ve hayata yansıyor. Türkiye’nin her köşesi ayrı bir güzelliğe, ayrı bir ruha sahip" diye konuştu.