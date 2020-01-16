Albaraka Türk çalışma saatleri 2020 yılında da merak konusu olmaya devam ediyor. Albaraka Türk Katılım Bankası olarak kuruldu ve o şekilde hizmet vermeye devam etmektedir. Albaraka Türk saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? İşte tüm bilgiler...

Albaraka Türk Saat Kaçta Açılıyor?

Albaraka Türk müşterileri sabah erkenden şubeye giderek birçok işlemlerini sıra beklemeden halledebilir. Sabah bankanın açılış saatine göre bankanın şubelerine gidilebilir. Albaraka Türk 2020 çalışma saatleri belli oldu.

Albaraka Türk saat kaçta açılıyor: Albaraka Türk sabah saat 09.00 açılmaktadır.

Albaraka Türk Öğle Arası Kaçta Başlıyor, Bitiyor?

Banka öğle arası molasına girecek mi, girmeyecek mi? Merak ediliyordu. Genelde bankalar öğle arası 1 saat mola vermektedirler.

Albaraka Türk öğle arası saati: Albaraka Türk öğle arası saat 12.30 başlamaktadır. Öğle arası saat 13.30 bitmektedir.

Albaraka Türk Saat Kaçta Kapanıyor?

Albaraka Türk’ün kapanış saati 2020’de de değişmedi. Müşteriler yine aynı saatte bankadaki işlemlerini halledecekler. Bankanın kapanış saatine göre siz de erkenden gelerek işlemlerini yapabilirsiniz.

Albaraka Türk saat kaçta kapanıyor: Albaraka Türk akşam saat 17.30 kapanmaktadır.

Albaraka Türk Hafta sonu (Cumartesi) Açık Mı?

Türk Katılım Bankası olan Albaraka Türk hafta sonu açık mı, kapalı mı? Özellikle de Cumartesi günleri şubeler çalışıyor mu? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyordu.

Albaraka Türk Hafta sonu (Cumartesi) açık değildir. Kapalıdır. Pazar günü de tatildir.