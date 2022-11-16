Albion Quartet Borusan Sanat'ta

Borusan Sanat, hazırladığı zengin konser programıyla dünyaca ünlü sanatçıları müzikseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Borusan İstanbul Filarmoni

Borusan Quartet, yeni sezonunun ilk konserinde sahnesini Albion Quartet ile paylaşacak. 2016 yılında kurulan Albion Quartet, İngiltere’nin en prestijli sahnelerinden Wigmore Hall’daki ve kuruculuğunu Benjamin Britten ve Peter Pears’ın üstlendiği Aldeburgh Festivali’ndeki başarılarının ardından Türkiye’de ilk konserini vermeye hazırlanıyor. Borusan Quartet, 21 Kasım Pazartesi günü saat 20.00’de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda vereceği konserde Albion Quartet’le birlikte Felix Mendelssohn’un Op. 20 Yaylı Çalgılar Sekizlisi’ni seslendirecek. Konser öncesinde Serhan Bali ve Aydın Büke program üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek.

Daniel Behle

BİFO, Daniel Behle ve Thomas Rösner aynı sahnede



24 Kasım Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek konserde, BİFO’yu dünyaca ünlü pek çok orkestra ile çalışmış, müzik dünyasının en başarılı isimlerinden biri olan Viyanalı orkestra şefi Thomas Rösner yönetecek. Richard Strauss ve Richard Wagner’in yapıtlarından oluşan bu konserde, Lied yorumculuğuyla bilinen ve opera sahnesindeki başarılarıyla ayakta alkışlanan tenor Daniel Behle yer alacak. Besteci kimliğiyle de tanınan Behle, 2020 yılında çıkardığı Mozart albümü ile yılın vokal icrası seçilmişti.

Thomas Rösner

Her konserde olduğu gibi bu konser öncesinde de Aydın Büke ve Serhan Bali, saat 19.00-19.30 arasında Zorlu PSM’deki Meydan Fuaye alanında program üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek. Bu konser, eş zamanlı olarak Borusan Klasik/Karnaval üzerinden canlı olarak dinlenebilecek.