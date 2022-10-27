Aldatmak 6. son bölüm izle

ALDATMAK 6. BÖLÜM ÖZETİ

Oltan ile girdiği çıkar çatışması Güzide'yi zor durumda bırakır. Güzide, adaletsizliğe karşı güçlü duruşundan taviz vermediği takdirde Oltan'ın bu meseleyi kolay kolay kapatmayacağının farkındadır.

Borç içindeki Ozan hem tefecinin, hem de Lara ve Kaan'ın zorlamaları yüzünden iyice köşeye sıkışmıştır. Lara, Oltan tehdidine karşı Kaan'ı uyarsa da Kaan bu uyarıyı dinlemez ve Lara'yı Ozan'a karşı tehlikeli bir hamleye zorlar. Bu hamle Ozan için zorlu ama bir o kadar da beklenmedik sonuçlar doğuracaktır.

Yeşim'in ısrarlarına dayanamayan Tarık, Oylum'u yeni evine Öykü ile tanışmaya davet eder. Oylum, her ne kadar babasıyla ilişkisini düzeltmek istese de Yeşim'in evine gitmek konusunda kararsızdır. Annesine ihanet etmeyi bir türlü göze alamayan Oylum verdiği ani kararla hayatının alt üst olmasına sebep olacaktır.