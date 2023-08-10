Aldığı kilolarla gündem olmuştu! Adriana Lima bir döndü pir döndü!
Adriana Lima, oğlu Cyan Lima Lemmers'ı dünyaya getirmesinden 4 ay sonra podyuma çıkmış ve aldığı kilolar sebebiyle görenleri şaşkınlığa uğratmıştı. Dünyaca ünlü model son sosyal medya paylaşımıyla görenleri büyüledi. İşte Adriana Lima'nın son hali...
Victoria’s Secret’ın “The Icon” kampanyasında Naomi Campbell, Gisele Bündchen ve Adriana Lima gibi dünyaca ünlü modeller boy gösterdi. Lima bir dönem aldığı kilolarla gündem olmuş olsa da son hali büyüledi!
Victoria’s Secret’ın “The Icon” kampanyasında kamera karşısına geçen isimler arasında Hailey Bieber, Adut Akech, Emily Ratajkowski gibi ünlü modeller yer aldı.
Podyuma veda eden Adriana Lima, aldığı kilolar ile sevenlerini üzmüştü. Ünlü model Victoria Secret'in kampanyası kapsamında sosyal medya hesabından yeni pozunu yayınladı. Lima verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çekti.
Adriana Lima'nın "THE ICON BY VICTORIA’S SECRET COLLECTION" notuyla yayınladığı gönderisine sevenlerinden 261 bin beğeni ve 2000'in üzerinde yorum geldi.
İşte Adriana Lima'nın son hali...