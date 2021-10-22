Alec Baldwin'den ilk açıklama!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünyadan Alec Baldwin'den flaş açıklama! işte ilk sözleri --
ABONE OL

Alec Baldwin'den ilk açıklama!

Amerikalı aktör Alec Baldwin, yeni filmi 'Rust'ın çekimleri sırasında, 'kurusıkı silahla' görüntü yönetmenini öldürdü, filmin yönetmenini de yaraladı. Dünya gündemine oturan olayla ilgili Alec Baldwin'den ilk açıklama geldi. Olayı 'trajik bir kaza' olarak nitelendiren Baldwin, "Eş, anne ve çok sevdiğimiz meslektaşımız Halyna Hutchins'in hayatına neden olan trajik kazayla ilgili üzüntümü anlatacak söz bulamıyorum. Bu trajedinin nasıl meydana geldiğini ortaya çıkarmak için polis soruşturmasıyla tamamen işbirliği yapıyorum" dedi

Alec Baldwin'den flaş açıklama! işte ilk sözleri --
Alec Baldwin'den ilk açıklama!
0:00 / 0:00

ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin (63), yeni filminin çekimi sırasında kazayla 'kurusıkı silahla' görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürdü, yönetmen Joel Souza'yı ise yaraladı.

Olay, ABD'nin New Mexico eyaletinde bağımsız sinema filminin setinden meydana geldi. Bölge polis şefi yaptığı açıklamada sette iki kişinin vurulduğunu doğruladı. Polis, 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins ve 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza vurulduğunu söyledi.

Hutchins'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi. Souza'nın ise hastanede tedavisine devam ediliyor, durumunun ne kadar ciddi olduğu ise bilinmiyor. Soruşturma sürerken, Baldwin serbest bırakıldı.

BALDWIN: TRAJİK BİR KAZA

Dünya gündemine oturan olay sonrası, Baldwin'den ilk açıklama geldi.

Ünlü aktör, Twitter hesabından olayı 'trajik bir kaza' olarak nitelendirdi. Baldwin, "Eş, anne ve çok sevdiğimiz meslektaşımız Halyna Hutchins'in hayatına neden olan trajik kazayla ilgili üzüntümü anlatacak söz bulamıyorum. Bu trajedinin nasıl meydana geldiğini ortaya çıkarmak için polis soruşturmasıyla tamamen işbirliği yapıyorum" dedi.

Hutchins'in eşiyle yakın iletişim halinde olduğunu belirten Baldwin, ailesine destek olduğunu ifade etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kylie Jenner'dan hamilelik pozu: Büyüyor! - Magazin haberleri
DÜNYADAN "Büyüyor!"
Jamie Lee Curtis'nin oğlu Ruby transseksüel olduğunu duyurdu - Magazin haberleri
DÜNYADAN Oğlu transseksüel olduğunu açıkladı
Tori Spelling ile Dean McDermott boşanma aşamasında
DÜNYADAN Ünlü çift boşanma aşamasında
Elizabeth Hurley: Bir ömür boyu yetecek kadar partiye katıldım - Magazin haberleri
DÜNYADAN "Bir ömür boyu yetecek kadar partiye katıldım"
Britney Spears'ın babası Jamie Spears'tan yeni hamle - Magazin haberleri
DÜNYADAN Babasından yeni hamle!
Kanye West tanınmamak için maske taktı - Magazin haberleri
DÜNYADAN Tanınmamak için maske taktı
Mauro Icardi ile Wanda Nara barıştı! Aldatma olayını tatlıya bağladılar - Magazin haberleri
DÜNYADAN Aldatma olayını tatlıya bağladılar
Kim Kardashian oturduğu evi Kanye West'ten 23 milyon dolara satın aldı - Magazin haberleri
DÜNYADAN 23 milyon dolar ödedi
Angelina Jolie, çocuklarıyla Eternals galasında - Magazin haberleri
DÜNYADAN 5 çocuklu gala
Kourtney Kardashian ile Travis Barker'ın evlilik kararı eski eşi Shoanna Moakler'ı kızdırdı - Magazin haberleri
DÜNYADAN Evlilik teklifi kızdırdı: Ruhsal bakım nedeniyle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.