Alec Baldwin'den ilk açıklama! 0:00 / 0:00

ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin (63), yeni filminin çekimi sırasında kazayla 'kurusıkı silahla' görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürdü, yönetmen Joel Souza'yı ise yaraladı.

Olay, ABD'nin New Mexico eyaletinde bağımsız sinema filminin setinden meydana geldi. Bölge polis şefi yaptığı açıklamada sette iki kişinin vurulduğunu doğruladı. Polis, 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins ve 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza vurulduğunu söyledi.

Hutchins'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi. Souza'nın ise hastanede tedavisine devam ediliyor, durumunun ne kadar ciddi olduğu ise bilinmiyor. Soruşturma sürerken, Baldwin serbest bırakıldı.

BALDWIN: TRAJİK BİR KAZA



Dünya gündemine oturan olay sonrası, Baldwin'den ilk açıklama geldi.

Ünlü aktör, Twitter hesabından olayı 'trajik bir kaza' olarak nitelendirdi. Baldwin, "Eş, anne ve çok sevdiğimiz meslektaşımız Halyna Hutchins'in hayatına neden olan trajik kazayla ilgili üzüntümü anlatacak söz bulamıyorum. Bu trajedinin nasıl meydana geldiğini ortaya çıkarmak için polis soruşturmasıyla tamamen işbirliği yapıyorum" dedi.

Hutchins'in eşiyle yakın iletişim halinde olduğunu belirten Baldwin, ailesine destek olduğunu ifade etti.