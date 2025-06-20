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        Haberler Spor Transfer Aleksandar Jovanovic, Kocaelispor'a 2 yıllık imza attı! - Futbol Haberleri

        Aleksandar Jovanovic, Kocaelispor'a 2 yıllık imza attı!

        Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor, kaleci Aleksandar Jovanovic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 12:48 Güncelleme: 20.06.2025 - 12:48
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        Jovanovic, Kocaelispor'a 2 yıllık imza attı!
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        Yeni sezonda Süper Lig’de mücadele edecek olan Kocaelispor, Aleksandar Jovanovic ile prensipte anlaştığını, kulübü Partizan ile de bonservisle ilgili pürüzlerin giderildiğini imzaladıkları sözleşmeyle duyurmuştu.

        Sağlık kontrolü için Jovanovic’i kente davet eden Kocaelispor bugün, Jovanovic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki kalecinin transferini tamamlayan Kocaelispor Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Camiamıza hoş geldin Aleksandar Jovanovic. Kulübümüz futbolcu Aleksandar Jovanovic ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi.

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