Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Aleksandar Stanojevic: Oyundan ve sonuçtan mutlu değiliz - Futbol Haberleri

        Aleksandar Stanojevic: Oyundan ve sonuçtan mutlu değiliz

        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun 3. haftasında ağırladığı RAMS Başakşehir'e 4-1 mağlup olan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'te teknik direktör Aleksandar Stanojevic, oyundan ve sonuçtan mutlu olmadığını dile getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 18:29 Güncelleme: 04.02.2026 - 18:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Oyundan ve sonuçtan mutlu değiliz"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fatih Karagümrük'te teknik direktör Aleksandar Stanojevic, Türkiye Kupası'nda 4-1 yenildikleri Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

        Stanojevic, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "OYUNDAN VE SONUÇTAN MUTLU DEĞİLİZ"

        Sahaya istediklerini yansıtamadıklarını belirten Sırp teknik adam, "Oyundan ve sonuçtan mutlu değiliz. Önümüzde Antalyaspor ile oynayacağımız çok önemli bir maç var. Bazı oyuncularımı saklamak zorunda kaldım. Taraftarımızdan özür diliyorum. Antalyaspor maçında taraftarımızı bizi desteklemeye çağırıyorum. Onların desteğine çok ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kadıköy'de yol verme tartışmasında otomobilin aynasını kırdı

        Kadıköy'de otopark girişinde yol verme nedeniyle çıkan tartışmada küfrederek aracından inen sürücü otomobilin aynasını kırarak aracın üzerine fırlattı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        Davada altıncı gün
        Davada altıncı gün
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Breaking Bad'in ünlü evinde yüzde 90'lık indirim!
        Breaking Bad'in ünlü evinde yüzde 90'lık indirim!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı