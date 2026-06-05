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        Haberler Kültür-Sanat Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Hayko Cepkin'den unutulmaz bir müzik şöleni

        Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Hayko Cepkin'den unutulmaz bir müzik şöleni

        Dünyanın en köklü ve görkemli müzik topluluklarından Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu, Türk rock müziğinin güçlü ismi Hayko Cepkin ile bir araya geliyor. İki dev ismin aynı sahneyi paylaşacağı buluşma, izleyicilere sınırları aşan, eşsiz bir görsel ve işitsel deneyim sunmaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 09:44 Güncelleme:
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        Rus Kızılordu Korosu ve Hayko Cepkin'den unutulmaz müzik şöleni

        Müzik otoriteleri tarafından dünyanın en iyi koro topluluklarından biri olarak kabul edilen Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu, Türkiye turnesi kapsamında sürpriz bir iş birliğine imza atıyor.

        Repertuvarındaki marşlar, halk şarkıları ve opera eserleriyle dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan efsanevi koro, sahnelerimizin en enerjik ve teatrallik dozu en yüksek isimlerinden Hayko Cepkin ile aynı sahneyi paylaşacak.

        Farklı kültürlerin ve müzik disiplinlerinin kusursuz bir uyumla sergileneceği bu görkemli şov; 26 Haziran Cuma ve 27 Haziran Cumartesi günleri İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde, 28 Haziran Pazar İzmir Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu'nda, 30 Haziran Salı Antalya Açıkhava Tiyatrosu'nda, 2 Temmuz Perşembe Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu'nda ve son olarak 3 Temmuz Cuma ile 4 Temmuz Cumartesi günleri Ankara Oran Açıkhava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak.

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        Yılın en çok konuşulacak kültür sanat olaylarından biri olan bu benzersiz performansın biletleri Biletinial üzerinden satışa sunuldu.

        Kızılordu Korosu'nun devasa vokal gücü ve görkemli orkestrasyonu, Hayko Cepkin'in kendine has vokal tekniği ve rock tınılarıyla birleşerek müzikseverlere daha önce eşi benzeri görülmemiş bir sentez sunacak. Farklı müzik disiplinlerinin ve kültürlerin kusursuz bir uyumla bir araya geleceği bu özel gecede, hem Kızılordu'nun klasikleşmiş eserleri hem de sürpriz aranjmanlar yankılanacak.

        İzleyicilerin hafızalarından uzun süre silinmeyecek bu görkemli şov, sadece bir konser değil, aynı zamanda müziğin evrensel gücünü sahneye taşıyan dev bir kültür sanat olayı olarak öne çıkıyor.

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