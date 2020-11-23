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Alelade Tanımı:

Alelade kelimesinin anlamı; sıradan, normal veya yaygın, ayırt edici veya olağandışı özelliklere sahip olmayan bir şeydir. Sık karşılaşılan, olağan herhangi bir şey veya durum, olağan olayların seyrinde meydana gelen, normal veya sıradan olan olarak ifade edilir.

Alelade Nedir TDK:

Her zaman görülen, olağan, bayağı ve sıradan olarak belirtilir.

Alelade Örnek Anlatımı:

Alelade; normal ve sıradan olan durumlar veya olaylar demektir. Sadece normal bir gününüz olduğunda, kalkarken, işe giderken ve eve dönerken, bu sıradan, alelade olarak tanımlanacak bir günün örneğidir. Özel bir yeteneğe, kaliteye veya amaca sahip olmamak, sıradan insanlar, sıradan siyah çay gibi örneklendirilebilir.

Alelade Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler: