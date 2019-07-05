Alerjen olarak adlandırılan toz akarı, polenler, besin gibi maddeler normal bir insanda herhangi bir probleme yol açmazken alerjik kişilerde bu maddelerle karşılaşıldığında vücut bunu tehdit olarak algılayıp tepki gösterir. Peki alerji nedir? Alerji nedenleri ve belirtileri nelerdir? Alerji tedavi yöntemleri... İşte alerji hakkında tüm detaylar...

ALERJİ NEDİR?

Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği'ne göre alerji, vücudumuzun normalde zararsız özelliği olan maddelere karşı anormal yanıtı olarak tanımlanabilir. Alerjen olarak adlandırdığımız bu maddeler ile (ev tozu akarları, polenler, besinler vb) normal insanlar karşılaştığında herhangi bir problem yaşamaz iken, alerjik kişiler bu alerjenleri kendine “tehdit” olarak algılayıp tepki gösterirler. Ve hepimizin bildiği, vücudumuzun farklı organlarında alerjik bulgular ortaya çıkar.

Alerjisi olan bir kişi alerjene temas ettiğinde, alerjik reaksiyon hemen gerçekleşmez. Bağışıklık sistemi yavaş yavaş aşırı tepki vermeden önce maddeye karşı duyarlılık oluşturur. Bağışıklık sisteminin alerjeni tanımak ve hatırlamak için zamana ihtiyacı vardır. Bu maddeye duyarlı hale geldikçe, bağışıklık sistemi ona saldırmak için antikorlar yapmaya başlar. Bu sürece duyarlılaşma denir. Bu duyarlılaşma sürece birkaç yıl da sürebilir birkaç gün de. Mevsimlik alerjiler de bulunmaktadır.

ALERJİ NEDENLERİ

Alerjenler 5 ana grupta toplanabilir:

Çevresel (aero) alerjenler:

- Ev tozu akarları

- Polenler

- Küf mantarları

- Hayvan alerjenleri

Böcek alerjenleri

Besin alerjenleri

İlaç alerjenleri

Mesleki alerjenler

ALERJİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Alerjik belirtiler ve semptomlar alerjen tipine göre değişiklik gösterir.

Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği alerjik reaksiyonları iki başlıkta vermiştir.

1. Ani gelişen reaksiyonlar: Bu tip reaksiyonlarda alerjenlere karşı IgE yapısında antikorlar rol oynarlar. Adından da anlaşılacağı üzere alerjenle karşılaşıldıktan sonra dakikalar, en geç bir saat içerisinde bulgular ortaya çıkar. Bu reaksiyonlar daha çok alerjik rinit ve besin alerjisi olan hastalarda görülür. Deri testleri ile semptomlara neden olan alerjenler gösterilebilir.

2. Geç gelişen reaksiyonlar: Bu tip reaksiyonlarda hücreler (T lenfositleri) rol oynarlar. IgE aracılı değildir. Semptomlar ve bulgular alerjenle karşılaşmadan saatler (24- 48 saat) sonrasında görülür. Alerjik kontakt dermatit ve bazı alerjik hastalıklar bu mekanizma ile gelişir. Deri testleri bu hastalarda alerjenleri tespit edemez. Ancak yama testleri ile alerjenler tanımlanabilir.

ANAFİLAKSİ

Anafilaksi, hızla gelişen, ciddi bir alerjik reaksiyondur. Hayati tehlike arz edebilir ve tıbbi acil durum olarak müdahale edilmelidir. Bu tip alerjik reaksiyon, alerjene maruz kaldıktan dakikalar veya saatler sonra ortaya çıkabilen birkaç farklı semptom gösterir.

Anafilaksi belirtileri hastaya göre değişiklik gösterir. Hastada baygınlık hissi, sıkıntı, ölüm korkusu, halsizlik, baş dönmesi, ellerde, ayaklarda kaşıntı ve kızarıklık, dilde tat değişikliği gibi belirtiler ve sonrasında dilde, ağız içinde, boğazda, kaşıntı, şişme ilk şikayetler olabilir. Hastaların genelinde cilt bulguları (kızarıklık, kaşıntı, kurdeşen ve şişmeler) görülebilir.

Üst ve alt solunum yolları sorunları (kuru öksürük, tükürüğünü yutmada zorluk, boğazda şişlik hissi, zor nefes alma ve boğulma hissi) gibi şikayetler anafilaksiye bağlı ölüm nedenlerinin en sık sebebidir. Alt solunum yolları sorunları ile birlikte astım krizi ve solunum durması ortaya çıkabilir. Kalp damar sisteminde gelişen şikayetler, tansiyon düşüklüğü, nabız artışı, nabız düzensizliği, çarpıntı ve şok gelişebilir. Gözlerde kaşıntı ve sulanma, burunda kaşıntı, hapşırma, burun akıntısı, bulantı, kusma, ishal, karında kramplar ortaya çıkabilir.