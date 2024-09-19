ALES 3 ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM takvimi ile 2024 ALES/3 başvuru ve sınav tarihi!
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) yılda 3 kez düzenleniyor. Yılın son sınavı için geri sayım devam ediyor. Bu kapsamda ALES/3 tarihi yüksek lisans veya doktora yapmak isteyen adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, ALES/3 sınavı ne zaman, başvurular başladı mı, ücreti ne kadar? İşte, ÖSYM takvimi ile ALES 3 başvuru ve sınav tarihi hakkında bilgiler…
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) tarihi gündemde en çok araştırılan konu başlıklarından birisi oldu. ÖSYM sınav takvimi ile ALES/3 başvuru ve sınav tarihi netlik kazandı. Takvime göre 2024 ALES/3 sınavı başvuruları ekim ayında başlayacak. Peki, ALES/3 ne zaman yapılacak, başvuru ücreti ne kadar? İşte, 2024 ALES 3 sınav tarihi ve başvuru ücreti...
ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM sınav takvimine göre, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) başvuruları, 1-9 Ekim tarihleri arasında alınacak.
ALES/3 sınavı geç başvuruları ise 16 Ekim 2024 tarihinde alınacak.
ALES/3 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ALES/3 sınavı başvuru ücreti, 490 TL olarak belirlendi. Geç başvurularda ise bu ücret yüzde 50 artışla ödenecek.