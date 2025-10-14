Habertürk
        ALES/3 başvuru sürecinde sona gelindi. 2025 ÖSYM sınav takvimi doğrultusunda Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025 ALES/3) başvuruları 14 Ekim Salı günü sona erecek. Adaylar, başvuru işlemlerini saat 23.59'a kadar ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapabilecek. Bilindiği üzere bu sınav, yılda 3 kez akademik kariyer planı olan adaylar için düzenleniyor. Peki, ALES/3 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar, sınav ne zaman yapılacak? İşte 2025 ALES başvuru ekranı, ücreti ve sınav tarihi hakkında detaylar...

        Giriş: 14.10.2025 - 08:20 Güncelleme: 14.10.2025 - 09:44
        2025 yılının üçüncü ve son ALES sınavı için geri sayım başladı. Takvime göre, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025 ALES/3) 23 Kasım’da düzenlenecek. 2025 ÖSYM kılavuzu doğrultusunda 7 Ekim’de başlayan ALES başvuruları, bugün sona erecek. Yüksek lisans veya doktora yapmak isteyen ancak henüz başvurularını tamamlamamış olan adaylar ‘’2025 ALES/3 başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir?’’ sorularına yanıt arıyor. İşte, ALES başvuru ekranı ve ücreti…

        2025 ALES/3 BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN!

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/3) başvuru tarihleri belli oldu.

        Takvime göre 2025 ALES/3 başvuruları, 14 Ekim 2025 Salı günü saat 23.59’da sona erecek.

        Geç başvurular ise 21 Ekim 2025 tarihinde alınacak.

        2025 ALES/3 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

        2025 ALES/3 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        ALES/3 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NEREDEN ÖDENİR?

        ALES/3 başvuru ücreti, 850 TL olarak belirlendi. Geç başvurularda ise bu ücret yüzde 50 artışla ödenecek.

        Adaylar sınav ücretini aşağıda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır.

        • Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

        • Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

        • QNB Finansbank tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

        • Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

        • Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

        • ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

        • Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

        • Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

        • İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

        ALES BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        ALES/3 NE ZAMAN?

        ALES/3, 23 Kasım 2025 tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek

        ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ALES/3 sonuçları 12 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak.

