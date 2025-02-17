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        Haberler Bilgi Yaşam ALES BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ 2025: ÖSYM takvimi ile ALES/1 başvuruları ne zaman, hangi gün başlayacak? Yılın ilk ALES sınavı ne zaman yapılacak?

        ALES başvuru ve sınav tarihleri 2025: ÖSYM ile ALES başvuruları ne zaman başlıyor, sınav hangi tarihte?

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yılda 3 kez düzenleniyor. 2025 yılının ilk ALES sınavı Nisan ayında uygulanacak. Geri sayım devam ederken yüksek lisans veya doktora yapmak isteyen adayların katıldığı ALES başvuru ve sınav tarihleri araştırılmaya başlandı. Peki, ALES başvuruları ne zaman başlıyor, sınav hangi tarihte yapılacak? İşte, ÖSYM takvimi ile ALES/1 başvuru tarihleri hakkında bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 11:01 Güncelleme: 17.02.2025 - 11:10
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        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için geri sayım başladı. 2025 yılının ilk ALES sınavı Nisan ayında yapılacak. ÖSYM sınav takviminde ALES başvuru tarihleri bilgisine yer verilmişti. Bilindiği üzere bu sınav, yılda 3 kez lisansüstü kariyer planı yapan adaylar için düzenleniyor. Peki, ALES/1 başvuruları ne zaman başlıyor, sınav hangi tarihte? İşte, 2025 ALES başvuru ve sınav tarihleri…

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        2025 ALES/1 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) başvuru tarihleri belli oldu.

        Takvime göre ALES başvuruları, 19 Şubat 2025 Çarşamba günü başlayacak ve 26 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.

        Geç başvuru işlemleri ise 7 Mart 2025 tarihinde yapılacak.

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        ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        ALES başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden yapılabilecek.

        Adaylar, ayrıca ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından sınava başvurabilecek.

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        ALES/1 NE ZAMAN?

        ALES/1 sınavı, 13 Nisan 2025 tarihinde düzenlenecek. Sınav sonuçları ise 2 Mayıs 2025 tarihinde ilan edilecek.

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        2025 ALES BAŞVURU TARİHLERİ

        ALES/1 başvuru tarihler: 19-26 Şubat 2025

        ALES/2 başvuru tarihleri: 13-21 Mayıs 2025

        ALES/3 için başvuru tarihleri: 7 Ekim-14 Ekim 2025

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