ALES/3 sınav yerleri açıklandı! ÖSYM ile 2024 ALES sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024- ALES/3) için geri sayım başladı. ÖSYM sınav takvimine göre yılın son ALES sınavı, Kasım ayında yapılacak. Adayların heyecanlı bekleyişi sürerken ALES/3 sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Peki 2024 ALES/3 sınav yerleri nasıl öğrenilir, sınav ne zaman yapılacak? İşte ALES giriş belgesi sorgulama ÖSYM AİS ekranı…
Yılın son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için geri sayım devam ediyor. Binlerce aday sınava nerede gireceğini merak ediyordu. Konu ile ilgili ÖSYM’den bir son dakika açıklaması geldi. 2024-ALES/3 sınava giriş belgeleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişime açıldı. Öte yandan ‘’ALES/3 ne zaman?’’ sorusu ÖSYM sınav takvimi ile yanıt bulmuştu. İşte, 2024 ALES giriş belgesi sorgulama ekranı…
ALES/3 NE ZAMAN?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024- ALES/3), 17 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak.
Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.
ALES/3 SINAV GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI!
2024-ALES/3 sınava giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
‘’17 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2024-ALES/3) başvuran adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 07 Kasım 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecektir.
17 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak 2024-ALES/3 sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.’’
ALES/3 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, ALES giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilirler.