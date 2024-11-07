Yılın son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için geri sayım devam ediyor. Binlerce aday sınava nerede gireceğini merak ediyordu. Konu ile ilgili ÖSYM’den bir son dakika açıklaması geldi. 2024-ALES/3 sınava giriş belgeleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişime açıldı. Öte yandan ‘’ALES/3 ne zaman?’’ sorusu ÖSYM sınav takvimi ile yanıt bulmuştu. İşte, 2024 ALES giriş belgesi sorgulama ekranı…