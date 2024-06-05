ALES ne zaman, hangi tarihte, kaç gün kaldı? ALES başvuru ekranı 2024

ALES/2 başvuruları ÖSYM AİS aracılığıyla elektronik ortamda yapılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) sınav takvimine göre ALES sınavları için Temmuz ayı işaret edildi. Peki ALES ne zaman, hangi tarihte, kaç gün kaldı? ALES başvuru ekranı ve tüm detaylar