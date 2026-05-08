ALES ne zaman, saat kaçta? ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın katılacağı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için geri sayım başladı. Adaylar sınav öncesinde, ALES tarihi, oturum saati, soru sayısı, sınav süresi gibi konu başlıklarını gündemine aldı. Adaylara sınav için toplam 150 dakika süre veriliyor. Sayısal ve sözel testler birlikte toplamda 100 sorudan oluşuyor.
ALES için geri sayım sürüyor. ÖSYM takvimine göre 2026 ALES sınavı belirlenen tarihte Türkiye genelindeki sınav merkezlerinde uygulanacak. Sınav genellikle sabah oturumunda gerçekleştiriliyor. Adayların sınav saatinden en az bir saat önce sınav binalarında hazır bulunmaları gerekiyor. ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli kabul ediliyor. Akademik kadro başvuruları ve lisansüstü eğitim programlarında adaylardan geçerli ALES puanı isteniyor.
ALES SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2026-ALES/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlar belli oldu.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 30 Nisan 2026 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tradresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişim sağlanabilecek.
ALES SINAVI NE ZAMAN?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 10 Mayıs 2026 Pazar günü düzenlenecek.