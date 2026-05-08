ALES için geri sayım sürüyor. ÖSYM takvimine göre 2026 ALES sınavı belirlenen tarihte Türkiye genelindeki sınav merkezlerinde uygulanacak. Sınav genellikle sabah oturumunda gerçekleştiriliyor. Adayların sınav saatinden en az bir saat önce sınav binalarında hazır bulunmaları gerekiyor. ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli kabul ediliyor. Akademik kadro başvuruları ve lisansüstü eğitim programlarında adaylardan geçerli ALES puanı isteniyor. Peki, ALES ne zaman, saat kaçta? ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte detaylar...