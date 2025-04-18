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        Haberler Bilgi Gündem ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimi ile 2025 ALES/1 sonuç tarihi

        ÖSYM takvimi ile ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın katılım gösterdiği 2025 yılının ilk ALES oturumu, 13 Nisan'da ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. Yüksek lisans başvurularının ve akademik kadro alımlarının temel şartlarından biri olan sınavın ardından, gözler şimdi ALES/1 sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. İşte ALES/1 sonuç açıklanma tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 21:00 Güncelleme: 18.04.2025 - 21:00
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        Akademik dünyaya adım atmak isteyenlerin merakla beklediği ALES/1 tamamlandı! 13 Nisan’da düzenlenen sınavın ardından şimdi gözler, ÖSYM'nin sonuç takviminde. Adaylar, yüksek lisans ve akademik kadro hayalleri için önemli bir eşik olan sınavın sonuçlarını heyecanla bekliyor. Peki, ALES/1 ne zaman yapılacak? ÖSYM ile ALES/1 sınav sonucu ne zaman belli olacak? İşte ayrıntılar...

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        ALES/1 SINAV SÜRECİ TAMAMLANDI

        Yüksek lisans eğitimi almak, akademik kadrolara yerleşmek gibi amaçlarla tercih edilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yılda 3 kez düzeleniyor. ÖSYM sınav takvimine göre ALES sınavlarının ilki 13.04.2025 tarihinde bu hafta sonu gerçekleşecek.

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        Kılavuza göre 10.15'te başlayacak sınavda 10.00'dan sonra adaylar sınav merkezlerine alınmayacak. 50 sayısal ve 50 sözel alandan soruların bulunacağı sınavda adayların süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak. Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adaylar, sınav süresinin ilk 110 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk edemeyecek.

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        ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM sonuç takviminde belirtildiği üzere ALES sınav sonuçları 02.05.2025 tarihinde açıklanacak. ALES sınavından alınacak puan 5 yıl boyunca geçerli olacak.

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