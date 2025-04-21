ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte güncel sınav tarihi
Yılın ilk akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 13 Nisan Pazar günü ÖSYM tarafından yurt genelinde gerçekleştirildi. Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın katılım sağladığı sınavın ardından, şimdi gözler ALES/1 sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. İşte ALES/1 sonuç açıklanma tarihi...
Akademik hayallere bir adım daha yaklaşmak isteyen binlerce aday, 13 Nisan’da yapılan 2025 ALES/1 sınavında ter döktü. Yüksek lisans ve akademik kadro başvurularında belirleyici rol oynayan sınavın ardından, şimdi tüm gözler sonuçlarda. Peki, ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte adayların merakla beklediği o tarih...
ALES/1 SINAV SÜRECİ TAMAMLANDI
Yüksek lisans eğitimi almak, akademik kadrolara yerleşmek gibi amaçlarla tercih edilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yılda 3 kez düzeleniyor. ÖSYM sınav takvimine göre ALES sınavlarının ilki 13.04.2025 tarihinde bu hafta sonu gerçekleşecek.
Kılavuza göre 10.15'te başlayacak sınavda 10.00'dan sonra adaylar sınav merkezlerine alınmayacak. 50 sayısal ve 50 sözel alandan soruların bulunacağı sınavda adayların süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak. Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adaylar, sınav süresinin ilk 110 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk edemeyecek.