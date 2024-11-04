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        Haberler Bilgi Gündem ALES/3 sınav yerleri belli oldu mu, ÖSYM sınav takvimi ile ALES 3 ne zaman? ALES 3 sınav giriş belgesi nasıl alınır?

        ALES/3 sınav yerleri belli oldu mu, ÖSYM sınav takvimi ile ALES 3 ne zaman?

        ALES/3 sınav yerleri ve sınav tarihi gündemdeki yerini aldı. ALES'in ilk iki sınav oturumunun geçtiğimiz aylarda tamamlanmasının ardından, bu yılın üçüncü ALES sınavı için geri sayım sürüyor. Adaylar, sınav tarihini ve sınav giriş belgelerine dair detayları merakla öğrenmeye çalışıyor. Peki, 2024 ALES/3 sınavı hangi gün yapılacak? İşte adayların dikkat etmesi gereken önemli takvim bilgileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 20:07 Güncelleme: 04.11.2024 - 20:07
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        Gözler yılın son ALES sınavında! ALES/1 ve ALES/2 sınavlarının tamamlanmasının ardından sonuçlar açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak olan ALES/3 sınav giriş yerleri merakla bekleniyor. Adaylar, ALES/3 için sınav tarihlerini merak ediyor. Peki, ALES 3 sınavı ne zaman yapılacak? İşte sınav takvimi ile adayların bilmesi gerekenler...

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        ALES 3 SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

        ALES 3 sınav yerleri henüz açıklanmadı. Konu hakkında duyuru yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.

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        ALES 3 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

        ALES 3 sınav giriş belgesi, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınacak.

        ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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        ALES/3 NE ZAMAN?

        ALES/3 sınavı, 17 Kasım 2024 tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.

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        ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ALES/3 sonuçları 6 Aralık 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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