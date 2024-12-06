ALES/3 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) 17 Kasım tarihinde uygulandı. Belirtilen tarihte sınava katılım gösteren adaylar, ALES/3 sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Adaylar ALES sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden erişim sağlayabilecek. Peki, ALES/3 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2023 ALES/3 sonuçlarının açıklanacağı tarih...
ALES/3 sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Üniversitelerde akademik kariyer hedefleyen adaylar, ALES sonuçları için ÖSYM'den gelelcek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "ALES/3 sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) sonucu sorgulama ekranı...
ALES/3 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024 ALES/3 sonuçları, 6 Aralık Cuma günü açıklanacak.
ALES/3 SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
ALES/3 sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar, sorgulama işlemlerini ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle yapabilecek.
ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
ALES sınavının geçerlilik süresi 5 yıldır.
Bu doğrultuda 2024 yılında ALES’e giren bir adayın elde ettiği puan 2029 yılına kadar geçerli olacak.
ALES 2025 ÖSYM SINAV TAKVİMİ
ALES/1 başvuruları 19-26 Şubat 2025 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru işlemleri ise 7 Mart'ta yapılacak. ALES 13 Nisan 2025 Pazar günü ülke genelinde düzenlenecek. Sınavın sonuçları ise 2 Mayıs'ta erişime açılacak.
ALES/2 başvuru tarihleri 13-21 Mayıs 2025 olarak belirlendi. Geç başvuru tarihinin ise 29 Mayıs olacağı açıklandı. 6 Temmuz Pazar günü uygulanacak ALES/2'nin sonuçları ise 25 Temmuz'da açıklanacak.
ALES/3 için başvurular 7 Ekim'de başlayacak ve 14 Ekim'e kadar devam edecek. Sınavın geç başvuruları ise 21 Ekim'de gerçekleştirilecek. ALES/3 23 Kasım Pazar günü düzenlenecek ve sonuçlar 12 Aralık'ta belli olacak.