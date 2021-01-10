Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Alev Alev 10. yeni bölüm 2. fragmanı izle - Alev Alev 9. son bölüm tek parça izle

SHOW TV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Alev Alev 10. yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Perşembe akşamları izleyiciyle buluşan dizinin yeni bölümüne Rüya ile Ömer arasındaki romantik anlar damga vuracak. İşte şimdiden merakla beklenen Alev Alev 10. yeni bölüm 2. fragmanı...

Alev Alev 10. yeni bölüm 2. fragmanı izle - Alev Alev 9. son bölüm tek parça izle

Alev Alev dizisinde heyecan 10. yeni bölümle devam ecek. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizide 10. yeni bölüm 2. fragmanı da yayınlandı...

"ÇÜNKÜ SEN KENDİ HAYALİNİN GERÇEKLEŞMESİNDEN KORKUYORSUN!"

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev’in heyecanla beklenen yeni bölümünden 2. tanıtım yayınlandı. Rüya'nın Ömer'e sinirlendiği romantik tanıtımda Rüya, aralarındaki ilişki için adım atarken Ömer'in çekindiği görülüyor.

Rüya'nın tepkisinden sonra akıllara "Ömer, hislerini açıkça söyleyecek mi?" sorusu geliyor.

ALEV ALEV 10. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

ALEV ALEV 9. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çiçek'in yaşadığını öğrenen Ali, büyük bir yıkım yaşadı ve Çiçek'ten uzaklaşarak yalnız kalmak istedi. Çiçek ise onu bulmayı başardı ve Ali ile yüzleşti. İçinden geçen her şeyi Ali'ye söyledikten sonra ikili duygusal anlar yaşarken Ali, yeniden Çiçek'in elinden tuttu. Cemre, Çelebi'nin kendisine sunduğu kliniğe kapatılma ya da eve dönme seçeneklerini kabul etmeyerek kaçmayı seçti. Çelebi, istediğine ulaşamadı ancak Cemre'nin peşini bırakmadı ve onu aramaya devam etti.

Çiçek ile Ali'nin yüzleşmesinin ardından Tomris, yaptığı anlaşmayı dile getirirken, Ali de yangının kaza olmadığını öğrendi. Aynı zamanda Tomris'in Ozan'ı aradığını duyan Ali, onu mahalleye götürdü. Cemre ile bir araya gelen Tomris, Cemre'nin yaşadıklarını ve uğradığı şiddeti öğrendi.

Duyduklarından sonra Çelebi'nin yıllar önce de aynı şiddeti başkasına uyguladığından şüphelenen Tomris, hastanede kayıtlara baktı ve aradığı kadını buldu. Cemre, Ozan, Rüya ve Ömer ise Çelebi'ye karşı bir umut ışığı olan bu kadını bulmak için harekete geçti ve finalde Çelebi'nin yaraladığı Esin Ece'ye ulaşmayı başardılar.

Onları gören Adnan ise hemen Çelebi'ye haber verdi. Esin'e ulaşan ve onunla konuşmaya çalışan Cemre, kadının felçli halini görünce dehşete düşerken, kendi yaşadıklarını da anlattı. Kadından konuşmasını isteyen Cemre, şahitliğine ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Esin ise Cemre'ye 'çöpe atılan bebek' olayını söyleyerek Çelebi'yi tehdit edebileceği büyük bir koz verdi.

O anlarda polislerin gelmesiyle Cemre, Çelebi'nin evine götürülürken, ikilinin karşı karşıya geldiği dakikalarda Çelebi büyük bir şok yaşadı. Cemre, Esin'in kendisine bahsettiği bebek olayıyla Çelebi'yi tehdit etti. Finalde Çelebi'ye karşı güç kazanan Cemre rahat bir şeklide evden çıkarken, bahsedilen bebek olayıyla ilgili akıllarda da soru işaretleri oluştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Survivor 2021 yarışmacıları kimler? - Survivor 2021 Ünlüler takımı ve Gönüllüler kadrosu
TELEVİZYONSurvivor 2021 yarışmacıları kimler?
Survivor Çağrı Atakan kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Ünlüler Çağrı ne iş yapıyor? Biyografisi
TELEVİZYONSurvivor Çağrı Atakan kimdir?
Survivor Uğurtan Dora kimdir, kaç yaşında? Survivor Uğurtan Bora nereli, mesleği ne? Biyografisi
TELEVİZYONSurvivor Uğurtan Dora kimdir, kaç yaşında?
Survivor Yiğit Poyraz kimdir, kaç yaşında? Survivor 2021 Gönüllüler Yiğit Poyraz nereli, ne iş yapıyor?
TELEVİZYONSurvivor Yiğit Poyraz kimdir, kaç yaşında?
Kefaret dizisi oyuncuları kimler? Kefaret dizisi hangi kitaptan uyarlandı? İşte Kefaret oyuncu kadrosu ve isimleri!
TELEVİZYONKefaret dizisi oyuncuları kimler?
Menajerimi Ara dizisi oyuncuları kimler? İşte Menajerimi Ara oyuncu kadrosu!
TELEVİZYONMenajerimi Ara oyuncuları kim?
Hercai dizisi oyuncuları kimlerdir? Hercai nerede çekiliyor? İşte Hercai oyuncu kadrosu ve isimleri!
TELEVİZYONHercai dizisi oyuncuları kimler?
Arıza oyuncuları kimler? İşte Arıza dizisi oyuncu kadrosu ve isimleri!
TELEVİZYONArıza dizisi oyuncuları kimlerdir?
TV Yayın akışı 10 Ocak 2021 Pazar! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TRT 1, TV8 yayın akışı
TELEVİZYONTV Yayın akışı 10 Ocak 2021
Baraj 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nazım ve Nehir aşkı canlanıyor mu?
TELEVİZYONBaraj 22. yeni bölüm fragmanı izle!