Alev Alev 15. son bölümünde; Güneş, Cemre ile kalmayı seçiyor. Adnan, Ömer'in ailesi hakkında bir iz buluyor. Çelebi'den büyük darbe geliyor. Alev Alev 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Alev Alev 15. son bölüm izle

ALEV ALEV 15. SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

ALEV ALEV 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Alev Alev dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.

ALEV ALEV 15. SON BÖLÜM

Alev Alev 15. Bölümünde Çelebi, Cemre'nin kızını görememesi için engel çıkarmaya devam eder. Bu süreçte Rüya, Çiçek, Tomris ve Hanım'dan oluşan kadın dayanışması Cemre'nin en büyük yardımcısıdır. Çelebi belediye başkanlığı adaylığı konusunda köşeye sıkışır, kendisinden bir basın açıklaması düzenleyip, adaylıktan çekildiğini duyurması istenir. Mahallede ortaya çıkan büyük bir sürpriz ise geçmişin defterlerinin açılmasına sebep olacaktır.