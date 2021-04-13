Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev'in merakla beklenen yeni bölümünden 2. tanıtım yayınlandı.
İSKENDER VE ÇİÇEK TUTUKLANIYOR
Ozan'ın sürpriz evlilik teklifinin Cemre'yi şoke ettiği tanıtımda Çiçek, Bülent'in ölümünden sonra büyük bir panik yaşıyor. Polislerin araştırması gerilimi giderek artırırken, İskender ve Çiçek'in tutuklanması herkesi şoke ediyor.
ALEV ALEV'İN 23. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Kardeşinin hamlesi sonucu tutuklu yargılanmaya başlayan Çelebi, intikam oklarını İskender'e çevirir. Çiçek, İskender'in başının belaya girmesi üzerine, bir karar vermek zorunda kalır.
Cemre kızı Güneş'le mahalleye dönüp ev tutarken, Çelebisiz yeni hayatının ilk günlerinde, Ozan'ın sürpriz teklifi ile karşılaşır. Bülent cinayetine dair sırlar aralanırken, Bülent'in yokluğu herkesin hayatını alt üst edecektir.
YORUMLAR