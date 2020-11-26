Show TV'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizisi Alev Alev, geçtiğimiz gün 3. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. İşte şimdiden merakla beklenen 4. yeni bölüm 1. ve 2. fragmanları ve ön izleme sahneleri...

"BU ARTIK BENİM KURTULUŞ SAVAŞIM!"

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev’den yeni bir ön izleme sahnesi yayınlandı. Cemre "Teslim olmaya değil, savaşmaya geldim!" sözleriyle Çelebi'ye karşı vereceği mücadeleyi resmen başlatıyor.

Kocası tarafından yıllarca zehirlendiğini, psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını açıklayan Cemre'nin hamlesi Çelebi'yi şoke ederken, bu anlar gerçek hayatta sayısız kadının yaşadığı sorunları da ekrana taşıyacağını gösteriyor. Pek çok insana cesaret ve ilham kaynağı olacak sahne seyircileri derinden etkiliyor.

ALEV ALEV'İN 4. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?



Ömer kendini çok büyük bir kumpasın içinde bulur. Bu sırada Ozan, Ömer’i kurtaracak delillerin peşine düşerken, Rüya da Ömer’i bir an olsun yalnız bırakmaz. Fakat hem ilk kez avukat kimliğini kullanması hem de Kayabeylilerin zorlu oyunu Rüya’yı önemli bir mücadelenin içine sürükler.

Çiçek, Bülent gibi bir adamla aynı evde kalamayacağını fark eder ve tüm bu süreçte güç aldığı Atlas’a rağmen hayati bir karar alır.

Çelebi, Cemre’yi bulur ve onu büyük bir ikilemle baş başa bırakır. Cemre, eve dönmek ile hapse girmek arasında kalır ve merakla beklenecek seçimini yapar.

ALEV ALEV 4. YENİ BÖLÜM ÖN İZLEME SAHNESİ

ALEV ALEV 4. YENİ BÖLÜM 2. ÖN İZLEME SAHNESİ





ALEV ALEV 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI...

ALEV ALEV 3. SON BÖLÜM İZLE