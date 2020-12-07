Alev Alev 6. yeni bölüm 2. fragman yayında! Alev Alev fragman izle

Alev Alev dizisinin 5. son bölümünde; Çelebi’ye karşı açtığı savaşta sesini duyurabilmek için çabalayan Cemre, Çelebi’nin ardı arkası kesilmeyen hamleleriyle yüzleşti. Çelebi’nin, Cemre’nin yaptığı açıklamanın basına yansımasına engel olmak isterken, Rüya’nın beklenmedik adımıyla bu planı suya düştü.

ALEV ALEV 6. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE

ALEV ALEV'İN 5. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Rüya, Cemre’nin karakol önünde açıklama yaptığı videosunu birçok ünlü isimle paylaştı. Video kısa süre içinde yayılırken, Cemre de bir anda sosyal medyada gündem oldu. Ömer ise İskender'in ona iftira attırdığını öğrendikten sonra onunla yüzleşmek istedi.

İskender'in tehlikeli bir yoldan tehdit ettiği Ömer, bunun karşılığını verirken, ikilinin arasında savaş bayrakları çekildi. Çiçek, İskender'i karşısında görünce öfkesine hakim olamazken onun bu tavrı Bülent'in de dikkatini çekti.

Çiçek ve Tomris'in bir şeyler sakladığından şüphelenen Bülent, onları köşeye sıkıştıracak ipuçları aramaya devam etti. Çelebi ise Cemre'ye karşı yaptığı son hamleyle herkesi şoke etti. Polis ve gazetecilerle birlikte Ozan'ın kapısına giden Çelebi, Güneş'i zorla aldı ve bu hamlesiyle Cemre'yi büyük bir yıkıma uğrattı. Cemre'nin elinden tutan Rüya, "Artık yalnız değilsin!" diyerek kuzeninin yanında olacağını gösterirken, iki kadının omuz omuza vereceği mücadele şimdiden büyük heyecan uyandırdı.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV'de!