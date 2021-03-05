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HaberlerTelevizyon'Alev Alev'de Ozan'a büyük şok! Alev Alev'de neler oldu?
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'Alev Alev'de Ozan'a büyük şok!

Ay Yapım imzalı, Show TV'de ekranlara gelen 'Alev Alev'in dün akşam yayınlanan bölümünde Çelebi, Cemre'nin çevresindeki herkese zarar vermek için harekete geçti. Ozan'ı hedef alan Çelebi'nin yaptığı hamleler herkesi giderek zor duruma soktu. Hapse girmemek için yüksek bir para ödemesi gereken Ozan, finalde evlerinin satıldığını duyunca büyük bir şok yaşadı

'Alev Alev'de Ozan'a büyük şok! Alev Alev'de neler oldu?
HABERTURK.COM

'Alev Alev'in dün akşam ekranlara gelen bölümünde Çelebi'nin planı Ozan'ı büyük bir sorunla karşı karşıya bıraktı. Amcası tarafından dava edilen Ozan, hapse girme ihtimaliyle karşı karşıya kaldı. Hapis cezasının para cezasına çevrilmesi ise başka bir sorunu beraberinde getirdi. 120 bin lira karşılığında beraat eden Ozan'ın bu parayı nasıl bulacağı merak konusu olurken, çarpıcı gelişmeler yaşandı.

Ozan'ın amcası, evi satın almak istedi. Borcu ödeyerek oğlunu kurtarmak isteyen Seher ise evi satmaya karar verdi. Finalde evin kime satıldığını duyan Ozan ve Cemre büyük bir şaşkınlık yaşarken, her şeyin Çelebi'nin planı olduğunu anladılar. Çok değer verdiği evlerinin satıldığını öğrenen Ozan'ın, tüm bu başına gelenlerden sonra neler yapacağı şimdiden merak konusu oldu.

İşte o anlar;

SOSYAL MEDYA #KARDEŞLİK DEDİ

Alev Alev, dün akşam yayınlanan 17. bölümüyle ABC1 20+'da 4.69 izlenme oranı (rating),9.87 izlenme payı (share),AB'de 4.18 izlenme oranı (rating),9.58 izlenme payı (share) Total'de 5.16 izlenme oranı (rating),11.17 izlenme payı (share) elde etti. #kardeşlik etiketi ise Twitter Türkiye'de uzun süre gündemde yer aldı.

ÇELEBİ, CEMRE'NİN ÇEVRESİNDEKİLERİ HEDEF ALDI

Güneş'in geçici velayetini alan Cemre, müjdeli haberi tüm dostlarıyla paylaştı. Hep beraber kutlama yemeğine çıkan Cemre ve dostları, keyifli anlar yaşadı. Çelebi ise yaşananlardan sonra Cemre'nin çevresindeki herkese zarar vermek için acımasız hamlelerini yapmaya başladı. Eğlencenin ortasında gelen arama, ilk felaket haberini ulaştırdı. Hanım'ın dükkanında çıkan yangın, kutlama yemeğinin kötü sonla bitmesine sebep oldu.

Kutlama kabusa dönüştü;

OZAN ZOR DURUMDA

Çelebi'nin isteğiyle karakola alınan Ozan, kendisine yapılan suçlamalarla zor durumda kaldı. Amcasının ihanetine uğrayan Ozan, hapse girme tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Hapis cezasının para cezasına çevrilmesi ise Ozan'ı başka bir sorunla baş başa bıraktı. Çelebi'nin hamleleriyle giderek köşeye sıkışan Ozan'ın kurtuluşu 120 bin lira bulmasına bağlıydı. Parayı nasıl bulacaklarını düşünmek için toplanan Ozan, Cemre, Rüya, Ömer ve Seher ne yapacaklarını bilemezken, Seher'in kararı duygusal anların yaşanmasına sebep oldu. Oğlunu kurtarmak için son çare olarak evi satacağını söyleyen Seher'e, Ozan karşı çıktı.

Ozan'ın yeni derdi;

"Ölürüm bu evi sana sattırmam!"

OZAN VE ÖMER'İN DUYGU DOLU ANLARI

Ozan'ın en büyük destekçilerinden biri ise Ömer oldu. Evlerinin satılmaması için kendi dükkanını satan Ömer, aralarındaki kardeşlik bağının ne kadar kuvvetli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. İki dostun duygu dolu anları izleyenleri de derinden etkiledi.

Ömer ve Ozan'ın kardeşliği;

'Alev Alev'in merakla beklenen yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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