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Rüya ile Ömer arasında zor iddia!

SHOW TV'nin sevilen dizisi Alev Alev, bu akşam 12. bölümüyle ekrana gelecek. Cemre, boşanma davasının ilk duruşmasında Çelebi'nin sürprizi ile karşılaşır. Rüya ve Ömer aşklarını eğlenceli ama bir o kadar da zor bir iddia ile sınarken, ilişkileri bu iddia sonucu daha derin bir boyuta adım atacaktır

Alev Alev'de Rüya ile Ömer arasında zor iddia!
Rüya ile Ömer arasında zor iddia!
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HABERTURK.COM

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev bu akşam 12. bölümüyle ekrana gelecek. Cemre, boşanma davasının ilk duruşmasında Çelebi'nin sürprizi ile karşılaşır. Tarihi eserleri bulamadıkları her dakika, Kayabeyli Ailesi için çember daralırken, Çelebi riskli ama zekice planını devreye sokar.

Rüya ve Ömer aşklarını eğlenceli ama bir o kadar da zor bir iddia ile sınarken, ilişkileri bu iddia sonucu daha derin bir boyuta adım atacaktır. Ozan tefeciye olan borcuna karşılık, gururunu bir kenara bırakacağı bir karar vermek üzeredir. Cemre ise kızı Güneş'le ilgili aldığı ani haberle, kendini zor bir seçimle karşı karşıya bulur.

Alev Alev, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte "Alev Alev"in 12. Bölüm Tanıtımları;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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