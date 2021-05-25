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Alev Alev'in final bölümünden önizleme yayınlandı

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev’in final bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Çiçek'in cezaevindeki İskender'i görmeye gittiği sahnede ikili arasında gerilim dolu anlar yaşanırken, Çiçek'in itirafı herkesi şoke ediyor

Alev Alev'in final bölümünden önizleme yayınlandı

İskender'e onu çok sevdiğini söyleyen Çiçek, ilk kez duygularını dile getiriyor. Çiçek ile İskender'in imkansız aşkında yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor.

ALEV ALEV'İN 28. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ömer'in yakalaması sonrasında Çelebi yolun sonuna gelir. Yaptığı onca kötülüğün cezasını ödemeye başlayacaktır. Cemre korkmadan yeni hayatını kurmak için adımlar atmaya başlarken, Hanım'ın kocasının hapisten çıkması büyük bir paniğe yol açar. Çiçek'in beklenmedik hamlesi ile İskender ve Çiçek'in imkansız aşkı son sınavını verir. Rüya'nın verdiği müjde Ömer başta olmak üzere herkesi mutlu eder. Altan ve Tomris arasındaki aşk filizlenirken, Tomris'in Çiçek'le yüzleşmesi Çiçek'in kaderini sonsuza dek değiştirir. Sarnıç yangınının külleri sönmek, herkesin hayatını kaplayan dumanı ise tamamen dağılmak üzeredir.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev'in final bölümü Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

İşte "Alev Alev"in Final Bölümünden Ön İzleme Sahnesi;

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