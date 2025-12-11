Habertürk
        Alex de Minaur: Kontrol edebildiğim şey daha iyi olmak - Tenis Haberleri

        Alex de Minaur: Kontrol edebildiğim şey daha iyi olmak

        2026 tenis sezonunun ilk Grand Slam'i Avustralya Açık öncesi Alex de Minaur açıklamalarda bulundu. Avustralyalı raket, hedeflerine dair yaptığı açıklamada, "Bir şeyler olur ya da olmaz; kontrol edebildiğim şey daha iyi olmak" ifadelerini kullandı.

        Giriş: 11.12.2025 - 17:26 Güncelleme: 11.12.2025 - 17:26
        "Kontrol edebildiğim şey daha iyi olmak"
        Avustralya Açık'ın başlamasına kısa süre kala ev sahibi ülkenin yıldız tenisçisi Alex de Minaur açıklamalarda bulundu.

        Grand Slam turnuvalarında henüz yarı finale yükselemeyen De Minaur, beklenti ve baskıya ilişkin olarak, “Beni değerlendirdikleri ölçüt hep Grand Slam’ler. Bir şeyler olur ya da olmaz. Kontrol edebildiğim şey daha iyi olmak ve doğru tutumu korumak.” dedi.

        ATP Finalleri’nde Lorenzo Musetti karşısında maç puanından kaybettiği karşılaşmanın kendisini zorladığını söyleyen De Minaur, “Bu beni mental olarak öldürüyordu.” dedi.

        İki gün sonra Taylor Fritz’i yenerek yarı finale yükselen Avustralyalı tenisçi, oyun yaklaşımındaki değişimi, “Sonuçlara bu kadar önem vermemeliyim. Beklentiyi azalttığımda daha özgür oynuyorum.” sözleriyle aktardı.

        De Minaur, yeni sezonda daha agresif bir oyun planı hedeflediğini de belirtti.

        26 yaşındaki Avustralyalı tenisçi, sezonu kariyerinin en iyi yıl sonu sıralaması olan 7 numarada tamamladı. Ayrıca Avustralya tenisinde yılın en başarılı oyuncusuna verilen Newcombe Madalyası’nı dördüncü kez aldı.

