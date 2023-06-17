Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alex de Souza, Süper Lig'e geri dönebilir...

Marca'nın haberine göre; Vincenzo Montella'nın takımdan ayrıldığını açıklayan Adana Demirspor'un teknik direktör adayları arasında Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de var!

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Alex de Souza, Süper Lig'e geri dönebilir...

    Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor geçtiğimiz günlerde Vincenzo Montella'nın takımdan ayrıldığını açıklamıştı.
  • Alex de Souza, Süper Lig'e geri dönebilir...

    İspanya basınında Marca'nın haberine göre, gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'nde yer alacak Adana Demirspor yeni sezon planlamalarına hızlı bir şekilde devam ederken, teknik direktörlük koltuğu için Guti, Andrea Pirlo ve Alex de Souza'yı gündemine aldı.
  • Alex de Souza, Süper Lig'e geri dönebilir...

    Süper Lig'de bir dönem Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük yapan Guti ile görüşme yapan Adana Demirspor, Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük'ün başında gösterdiği performans ile dikkat çeken İtalyan Teknik Direktör Andrea Pirlo için görüşme yapmayı planlıyor.
  • Alex de Souza, Süper Lig'e geri dönebilir...

    Mavi-beyazlı takımın öne çıkan diğer bir teknik direktör adayı da Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex De Souza.
  • Alex de Souza, Süper Lig'e geri dönebilir...

    Teknik direktörlük kariyerinde Sao Paulo U-20 ve Brezilya 2. Ligi'nde Avai FC'yi çalıştıran Alex, Avai'de 18 maçta 1.17 puan ortalaması tutturmuş ve kötü form nedeniyle takımları yollarını ayırmıştı.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.