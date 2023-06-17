İspanya basınında Marca'nın haberine göre, gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'nde yer alacak Adana Demirspor yeni sezon planlamalarına hızlı bir şekilde devam ederken, teknik direktörlük koltuğu için Guti, Andrea Pirlo ve Alex de Souza'yı gündemine aldı.