Alexander Arnold resmen Real Madrid'de!

İngiliz devi Liverpool ile yolları ayrılan sağ bek oyuncusu Trent Alexander Arnold'ın yeni durağı Real Madrid oldu.

27 yaşındaki İngiliz sağ bek, eflatun-beyazlı takımda 12 numaralı formayı terletecek.

"REAL MADRİD İÇİN AYRILDIM"

Kulübün başkent Madrid'deki Valdebebas tesislerinde düzenlenen törende konuşan Trent Alexander-Arnold, "Nereye gideceğim diye asla sorgulamadım. Sorduğum tek şey 'Real Madrid'e gidiyor muyum, gitmiyor muyum' oldu. Liverpool'dan sadece Real Madrid için ayrılırdım." ifadelerini kullandı.