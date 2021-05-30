Survivor 2021'de Gönüllüler takımında yarışan Aleyna Çalışkan sık sık eleme potasına giren ve tartışmaların odağında yer alan isimlerden biri. Aleyna Çalışkan'ın biyografisi merak ediliyor. Survivor Aleyna Çalışkan kimdir? Aleyna Çalışkan kaç yaşında? İşte Aleyna Çalışkan'ın biyografisi...

ALEYNA ÇALIŞKAN KAÇ YAŞINDA?

Aleyna Çalışkan, 15 Temmuz 1998 yılında dünyaya geldi.

ALEYNA ÇALIŞKAN'IN BOYU KAÇ?

Aleyna 1.67 boyunda ve 53 kilodur.

ALEYNA ÇALIŞKAN KİMDİR, NERELİDİR?

Aleyna Çalışkan'ın nereli olduğu bilinmiyor.

Aleyna Çalışkan, 15 Temmuz 1998 yılında dünyaya geldi. Üniversite öğrencisi olan Aleyna 1.67 boyunda ve 53 kilodur. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde okuyan Aleyna Çalışkan, 12 yaşından beri sporla ilgileniyor. Voleybol, badminton, karate ve boks sporlarına ilgi duyuyor.

Profesyonel olarak vücut geliştirme ve fitness da Türkiye şampiyonu olan Aleyna Çalışkan'ın kişisel hobileri arasında dans etmekte yer alıyor. Zumba ve tango danslarına karşı ilgisi olan Aleyna Çalışkan bir yandan da pilates eğitmenliği yapıyor.